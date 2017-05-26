Продолжаем рассчитывать на стабилизацию индекса ММВБ в области поддержки 1930-1960 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций вчера не смог показать значимой динамики по индексу ММВБ, который продолжил проторговывать зону 1940-1960 пунктов. Сегодня вероятно слабо негативное открытие торгов из-за ухудшения внешней конъюнктуры, в первую очередь на нефтяном рынке. Мы продолжаем рассчитывать на стабилизацию индекса ММВБ в области поддержки 1930-1960 пунктов, ожидая улучшения ситуации на рынке нефти уже в ближайшей перспективе", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.