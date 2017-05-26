26 мая 2017 года 10:20
Рубль повышается к доллару и евро на фоне отскока в котировках нефти
Москва. 26 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне отскока на рынке нефти после обвала накануне.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,76-56,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,78 руб./$1 (-18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,65 руб./EUR1 (-15,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 17 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, до 59,87 рубля.
Доллар при этом оказался на 70,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 63,94 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро утром в пятницу благодаря ценам на нефть, возобновившим рост после падения накануне почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск повысились 0,41% - до $51,98 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на $2,5 (4,63%), завершив торги на уровне $51,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялись на 0,61% - до $49,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,46 (4,79%) и закончила день на уровне $48,9 за баррель. Падение стоимости топлива по итогам торгов в четверг было максимальным за последние три недели.
Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное в среду министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.
Опубликовано: /Финмаркет/
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Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели подросли благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
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26 мая 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением четвертую неделю подряд по индексу ММВБ из-за бегства инвесторов от рисков, а также упавшей нефти после ожидаемого решения ОПЕК+ по продлению соглашения о заморозке добычи на 9 месяцев и разочарований отсутствием расширения квот картеля.
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26 мая 2017 года 19:50
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов. читать дальше
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26 мая 2017 года 19:40
Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации рынка энергоносителей. читать дальше
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26 мая 2017 года 19:25
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка.
"Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем... читать дальше
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26 мая 2017 года 19:16
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 24 мая 2017 года, и сделала вывод, что поддержка рынка акций РФ со стороны фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся... читать дальше
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26 мая 2017 года 18:58
"К концу недели на нефтяном рынке сложилась весьма противоречивая ситуация: картель принял решение о продлении пакта на дополнительные 9 месяцев, на что нефтяные котировки отреагировали в пятницу снижением к уровням $51,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Мы полагаем, что... читать дальше
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26 мая 2017 года 18:31
(добавлены 4-7-й абзацы)
Индексный провайдер MSCI заменил в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" на GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) по итогам майской ребалансировки, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.
Как отмечал И.Питерский в... читать дальше
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26 мая 2017 года 18:13
Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка.
"Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем учитываться при принятии инвестиционных... читать дальше
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26 мая 2017 года 17:45
"По результатам встречи нефтеэкспортеров в четверг договор о сокращении добычи был продлен на девять месяцев, до конца марта 2018 года, однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК ИК "Церих... читать дальше
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26 мая 2017 года 17:15
"В пятницу, 26 мая, российский фондовый рынок дешевеет на 0,7%, удерживаясь возле отметки 1930 пунктов (по индексу ММВБ), РТС при этом теряет чуть больше, -1,2%, - комментирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. - Сегодня в красной зоне закрылись и азиатские площадки, в минусе... читать дальше
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26 мая 2017 года 16:48
"Сегодня на российском фондовом рынке во второй половине дня формируется понижательная динамика по основным индикаторам: индекс ММВБ теряет чуть менее 0,7%, опускаясь до 1934 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте РТС на фоне слабого рубля снижается на 1,3%, до 1069 пунктов. Внешний... читать дальше
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26 мая 2017 года 16:25
"Шансы на закрытие дня и недели в "минусе" для российского рынка акций достаточно велики. Вечером может усилиться падение котировок нефти в связи с публикацией статистики по активным буровым в США", - отмечает "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
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26 мая 2017 года 15:58
"Третий день подряд индекс ММВБ снижается вслед за бумагами госкомпаний. В первую очередь инвесторы продают акции электросетевых компаний на фоне ожиданий снижения дивидендных выплат со стороны госкомпаний. Также дешевеют нефтегазовые бумаги, котировки которых отыгрывают падение цен на нефть ниже... читать дальше
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26 мая 2017 года 15:37
Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся следом за нефтью, однако пока продолжает повышаться к бивалютной корзине. читать дальше
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