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25 мая 2017 года 19:45

Рубль снижается к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Москва. 25 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвалившейся после решения ОПЕК нефти.

Курс доллара США составил 56,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,57 руб./EUR1, повысившись на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 25,85 копейки, до 59,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах четверга на фоне закрытия позиций на рынке энергоносителей, приведшего к снижению котировок нефти более чем на 3%. Участники торгов фиксируют прибыль после решения ОПЕК и не-ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи нефти с сохранением текущих условий. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 3,24% - до $52,21 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 3,45% - до $49,83 за баррель. Объемы торгов и волатильность нефтяного рынка в четверг выше обычного.

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи нефти в октябре 2016 года, когда у большинства стран производство нефти было на пиковых уровнях.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в течение значительной части торговой сессии доллар торговался ниже уровней закрытия среды, однако падение цен на нефть привело к резкому изменению динамики в паре "доллар-рубль". "Сначала рынок весь день следил за судорожными рывками нефти, которая, в свою очередь, ожидала официального решения ОПЕК о продлении соглашения по сокращению нефтедобычи. После объявления решения нефть резко ушла вниз, а пара "доллар-рубль" - вверх. Дальнейшее поведение пары "доллар-рубль" также будет определяться решением ОПЕК и ситуацией на рынке нефти", - полагает А.Карпов.

"В четверг, 25 мая, ОПЕК сообщила о решении продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, то есть до конца первого квартала 2018 года. Решение ОПЕК по срокам совпало с ожиданиями рынка, а поскольку оно было заложено в стоимости нефти, Brent скорректировалась вниз после официального заявления представителей организации. Опорной точкой, по всей видимости, будет являться отметка $50 за баррель. Курс доллара США на бирже в Москве на фоне коррекции нефтяных котировок вернулся к росту в паре с рублем", - подчеркивает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

"Министры стран ОПЕК согласовали пролонгацию соглашения об ограничении добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. Страны не из ОПЕК, но тоже участвующие в соглашении, в том числе Россия, поддержат это решение. Напомним, что в конце прошлого года ОПЕК и 11 стран не входящие в картель, включая Россию, договорились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей относительно уровня октября 2016 года. В принципе, данное решение ожидаемо, и если Федрезерв США не будет ужесточать монетарную политику больше рыночных ожиданий, то цены на нефть останутся до конца года в коридоре $50-55 за баррель. Соответственно, доходы российского бюджета окажутся лучше ожиданий, что поддержит котировки рубля", - считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем отступил от максимумов дня следом за нефтью. В четверг российские экспортеры выплатили самые значительные налоговые суммы, поэтому небольшой дефицит краткосрочной ликвидности в банковской системе вполне объясним. Уже к вечеру спрос на рубли заметно снизился, поскольку рубль ориентируется на нефть, снижающуюся по факту продления соглашения об ограничении добычи OPEC+", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 26 мая на 20,42 копейки, до 56,07 руб./$1, и повысил курс евро на 9,13 копейки, до 63,01 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 18,35 копейки по отношению к среде и составил 56,1671 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 17,01 копейки по отношению к 24 мая и составил 56,2162 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 414,095 млн, из которых $2 млрд 072,092 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 342,003 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,66 копейки к среде - до 63,0505 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга повысился на 1,57 копейки по отношению к 24 мая и составил 63,0991 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR492,816 млн, из которых EUR255,3 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,3% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 9,44%, 9,48% и 9,45% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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