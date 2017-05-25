Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста "аппетита к риску"

Москва. 25 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста у инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 24 мая на 2 базисных пункта и составила 120,6% от номинала, что соответствует доходности 2,25% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 24 мая всего на 3 базисных пункта - до 101,19% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,48% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 пункта и составил 77 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 29 базисных пунктов - до 117,66% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 4,70% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 28 базисных пунктов - до 113,74% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,68% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, до 108,81% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,31% годовых). И лишь евробонды с погашением в 2026 году снизились в цене на 10 пунктов, до 105,58% от номинала, что соответствует доходности 4% годовых (рост на 1 пункт).

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций сохранялся позитивный настрой инвесторов, связанный с повышенным "аппетитом к риску", наблюдаемым в последние дни на всех emerging markets. В результате доходности отечественных евробондов снизились к концу дня на 1-2 базисных пункта. Поддержку рынку, в частности, оказало снижение доходности базовых активов - US Treasuries, произошедшее накануне после публикации протоколов майского заседания Федрезерва США. Участники рынка позитивно восприняли риторику протоколов, которая оказалась предсказуемой с точки зрения планомерностей действий регулятора, а именно постепенного повышения процентных ставок. Кроме того, в первой половине дня позитивную роль играли цены на нефть, державшиеся вблизи отметки $54,5 за баррель сорта Brent. При этом, несмотря на то, что во второй половине дня волатильнось на нефтяных площадках возросла, в целом нефтяные цены остались на достаточно высоком уровне - в районе $53,5 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Дальнейшую динамику валютных долговых рынков, в том числе сектора российских еврооблигаций, определят такие факторы, как публикующаяся в США макроэкономическая статистика, в частности о росте ВВП за первый квартал, выступления представителей ФРС США, плюс перспективы утверждения налоговых преобразований, которые продвигает новый президент США Дональд Трамп. Прежде всего, эти факторы будут влиять на US Treasuries, а уже через них на бумаги emerging markets", - считает А.Полютов.