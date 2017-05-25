Рынок акций РФ просел ниже 1950п по ММВБ вслед за нефтью на новостях из ОПЕК, раллировал Сургутнефтегаз

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ в четверг просел ниже 1950 пунктов по индексу ММВБ вслед за упавшей нефтью на новостях со встречи стран ОПЕК+, которые решили продлить на 9 месяцев соглашение о сокращении добычи, но не увеличивать квоты; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" на новостях об увеличении их веса индексным провайдером FTSE.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1947,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1083,52 пункта (-0,4%, максимум дня - 1100,05 пункта); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар вырос до 56,61 рубля (+0,21 рубля), утром курс опускался до 56 рублей.

В лидерах отката выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,9%).

Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Магнита" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+6% и +1,4% "префы"), "префы" "Татнефти" (+2,9%).

Индексный провайдер FTSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (с 20% до 99%), "Магнита" (с 59% до 65%) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (с 29% до 43%) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих компаний, входящих в All-World Index, тоже увеличился.

В то же время был понижен free float "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (с 43% до 32%), бумаги компании в четверг просели на 0,2%.

Вышедший накануне протокол майского заседания ФРС США подтвердил готовность американского ЦБ продолжать подъем базовой процентной ставки, а также начать сокращение объема активов на балансе (составляющего порядка $4,5 трлн), в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в среду, что уверен в необходимости еще двух повышений базовой ставки в 2017 году. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг выросла фондовая Азия (индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы), в Европе динамика смешанная и плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Нефть Brent днем в четверг локально падала ниже $53 за баррель после заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти. Х.аль-Фалих также отметил, что Египет и Туркмения хотели бы принять участие в сделке по сокращению добычи.

Вечером министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук сообщил, что ОПЕК согласовала продление сокращений нефтедобычи на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов встречи сообщило, что ОПЕК предлагает странам, не входящим в картель, сохранить на эти 9 месяцев общий текущий уровень сокращения добычи нефти в 1,8 млн б/с, при этом опция пролонгации соглашения на 9+3 месяца не обсуждалась. Следующее заседание стран ОПЕК, а также министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет 30 ноября.

На этих новостях нефть возобновила снижение. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг упала до $52,39 за баррель (-2,9% и -0,4% в среду), июльская цена WTI - до $49,76 за баррель (-3,1% и -0,2% накануне).

По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, нефть отступила от своих локальных максимумов на новостях от ОПЕК, Brent ушла ниже отметки $53 за баррель, также развернулся вниз рубль, что оказало давление на индекс РТС. Просели акции госкомпаний после публикации слабых квартальных результатов алмазодобывающей компании "АЛРОСА".

Текущие нефтяные цены на нефть уже учитывают продление действующих мер по ограничению добычи еще на девять месяцев. В случае, если для некоторых участников рынка будут сделаны ограничения, то котировки нефтегазовых компаний начнут падать.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отметила, что новости ОПЕК оказались ожидаемыми и уже заложенными в рыночные цены, поэтому нефть незамедлительно скорректировалась вниз. Brent упал к $52 за баррель, но в целом прогноз по нефти остается благоприятным. Решение ОПЕК при условии исполнения сторонами взятых обязательств способствует стабилизации нефтяных котировок, по крайней мере, до приближения новых сроков окончания соглашения. Опорной точкой, по всей видимости, будет являться отметка $50 за баррель.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отметила укрепление рубля при снижающейся нефти, которая исчерпала потенциал роста еще в преддверии встречи ОПЕК+. Обсуждение странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене завершилось продлением заморозки еще на 9 месяцев, но члены картеля не стали менять условия участия в соглашении для Ливии, Нигерии и Ирана (им разрешено не замораживать добычу, а Ирану даже незначительно нарастить). Данное решение полностью совпало с базовыми ожиданиями инвесторов, в то время как некоторые даже ожидали увеличения объема сокращения добычи. Поскольку ноябрьское соглашение ОПЕК не принесло заметных результатов (объем глобальных резервов снизился незначительно), а наращивание производства сланцевой нефти в США частично возместило сокращение предложение на сырьевом рынке, дальнейшее продление вряд ли существенно изменит энергетический баланс. Тем не менее, если бы члены картеля не стали продлевать даже это соглашение, для нефти это стало бы негативной новостью.

Из локальных новостей на отечественном рынке можно выделить ожидание ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, которую провайдер индексов озвучит в пятницу. Основная интрига, как и в прошлом году, заключается в том, кто войдет в топ-4 индекса - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) или "Магнит" (MOEX: MGNT). Сейчас в Russia 10/40 в четверке стоит "НОВАТЭК", однако у "Магнита" есть все шансы его обойти. В этом случае вес "Магнита" вырастет на 4,4%, а вес "НОВАТЭКа" снизится на 4,7%. На этом фоне акции "Магнита" выросли, а "НОВАТЭКа" - просели на 1%.

Акции "Россетей" упали после публикации сообщения Минэкономразвития о том, что дивиденды за 2016 год составят всего 3 млрд руб. Инвесторы ожидали более высоких выплат, учитывая размер чистой прибыли в 75 млрд руб.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил снижение акций АФК "Система", отыгрывающих увеличение претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN). "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,2%) продал свой алмазный бизнес за $1,45 млрд, "АЛРОСА" (-2,6%) снизила прибыль по МСФО в I квартале на 55%. "Мегафон" (MOEX: MFON) (-0,5%, до 605 руб.) сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I квартале на 56,5%, совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2016 год в размере 32,5 рубля на акцию. В правительстве полагают, что "Закон Яровой" необходимо внедрять постепенно, что позитивно для сотовых операторов.

В четверг российские экспортеры выплачивают самые значительные налоговые суммы, поэтому небольшой дефицит краткосрочной ликвидности в банковской системе вполне объясним.

Условия в соглашении ОПЕК+ остались прежними. Некоторым разочарованием стало то, что участники ОПЕК+ не стали увеличивать объем ограничений. При этом министр нефти Саудовской Аравии отметил, что существенных рисков со стороны сланцевых производителей из США нет, поскольку рынок достаточно большой.

Американский индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, в то время как для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублевый индикатор, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить его до весенних минимумов, считает аналитик.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, коррекционная просадка нефти может быть в район $50 по Brent, в то время как потенциал развития движения наверх ограничен уровнем $56 за баррель.

Протоколы Федрезерва окончательно убедили рынок в повышении ставки 14 июня. Одновременно с этим пролили немного света относительно предполагаемого механизма нормализации баланса ФРС: будет устанавливаться лимит по сумме ежемесячных погашений ценных бумаг на балансе регулятора, которая не будет дальше реинвестироваться. Причем изначально предполагается установить низкий лимит, который будет в рамках ежеквартального пересмотра повышаться. Такой механизм позволяет обеспечить очень плавное начало нормализации и дальнейшее ее развитие. Осторожность и предсказуемость решений ФРС должны успокоить рынки, которые опасаются негативных последствий сокращения ликвидности в финансовой системе.

Из корпоративных событий интерес представляет решение совета директоров "Башнефти" по дивидендам. Для привилегированных акций компании это главный драйвер и фактор инвестиционной привлекательности.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%, до 7,715 рубля) в четверг последний день торговались с дивидендами (0,779 рубля на акцию, доходность - 9,9%). За последнюю неделю акции порта выросли на 7%, но привлекательность бумаг может упасть на фоне появившихся слухов о возможном переносе приватизации компании на следующий год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-7,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (-4,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,8%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,5%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (+4,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,551 млрд рублей (из них 5,675 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).