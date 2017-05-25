.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ просел ниже 1950п по ММВБ вслед за нефтью на новостях из ОПЕК, раллировал Сургутнефтегаз
.
ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных
Россия поднялась до 25-го с 41-го места в очередном рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрывают данные в открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект. Россия заняла 1-е место среди стран...
 
Банкоматы будут идентифицировать клиентов по внешности
Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций - будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг - гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Об этом...
 
Россияне покупают за рубежом отели, фитнес-центры и автозаправки
Спрос россиян на недвижимость за границей увеличился в 2 раза, обнаружили эксперты по зарубежной недвижимости. Но вместо высокобюджетного жилья покупатели стали приобретать недорогие квартиры. Более того, российские покупатели зарубежной...
 
25 мая 2017 года 19:15

Рынок акций РФ просел ниже 1950п по ММВБ вслед за нефтью на новостях из ОПЕК, раллировал Сургутнефтегаз

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ в четверг просел ниже 1950 пунктов по индексу ММВБ вслед за упавшей нефтью на новостях со встречи стран ОПЕК+, которые решили продлить на 9 месяцев соглашение о сокращении добычи, но не увеличивать квоты; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" на новостях об увеличении их веса индексным провайдером FTSE.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1947,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1083,52 пункта (-0,4%, максимум дня - 1100,05 пункта); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар вырос до 56,61 рубля (+0,21 рубля), утром курс опускался до 56 рублей.

В лидерах отката выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,9%).

Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Магнита" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+6% и +1,4% "префы"), "префы" "Татнефти" (+2,9%).

Индексный провайдер FTSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (с 20% до 99%), "Магнита" (с 59% до 65%) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (с 29% до 43%) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих компаний, входящих в All-World Index, тоже увеличился.

В то же время был понижен free float "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (с 43% до 32%), бумаги компании в четверг просели на 0,2%.

Вышедший накануне протокол майского заседания ФРС США подтвердил готовность американского ЦБ продолжать подъем базовой процентной ставки, а также начать сокращение объема активов на балансе (составляющего порядка $4,5 трлн), в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в среду, что уверен в необходимости еще двух повышений базовой ставки в 2017 году. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг выросла фондовая Азия (индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы), в Европе динамика смешанная и плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Нефть Brent днем в четверг локально падала ниже $53 за баррель после заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти. Х.аль-Фалих также отметил, что Египет и Туркмения хотели бы принять участие в сделке по сокращению добычи.

Вечером министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук сообщил, что ОПЕК согласовала продление сокращений нефтедобычи на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов встречи сообщило, что ОПЕК предлагает странам, не входящим в картель, сохранить на эти 9 месяцев общий текущий уровень сокращения добычи нефти в 1,8 млн б/с, при этом опция пролонгации соглашения на 9+3 месяца не обсуждалась. Следующее заседание стран ОПЕК, а также министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет 30 ноября.

На этих новостях нефть возобновила снижение. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг упала до $52,39 за баррель (-2,9% и -0,4% в среду), июльская цена WTI - до $49,76 за баррель (-3,1% и -0,2% накануне).

По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, нефть отступила от своих локальных максимумов на новостях от ОПЕК, Brent ушла ниже отметки $53 за баррель, также развернулся вниз рубль, что оказало давление на индекс РТС. Просели акции госкомпаний после публикации слабых квартальных результатов алмазодобывающей компании "АЛРОСА".

Текущие нефтяные цены на нефть уже учитывают продление действующих мер по ограничению добычи еще на девять месяцев. В случае, если для некоторых участников рынка будут сделаны ограничения, то котировки нефтегазовых компаний начнут падать.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отметила, что новости ОПЕК оказались ожидаемыми и уже заложенными в рыночные цены, поэтому нефть незамедлительно скорректировалась вниз. Brent упал к $52 за баррель, но в целом прогноз по нефти остается благоприятным. Решение ОПЕК при условии исполнения сторонами взятых обязательств способствует стабилизации нефтяных котировок, по крайней мере, до приближения новых сроков окончания соглашения. Опорной точкой, по всей видимости, будет являться отметка $50 за баррель.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отметила укрепление рубля при снижающейся нефти, которая исчерпала потенциал роста еще в преддверии встречи ОПЕК+. Обсуждение странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене завершилось продлением заморозки еще на 9 месяцев, но члены картеля не стали менять условия участия в соглашении для Ливии, Нигерии и Ирана (им разрешено не замораживать добычу, а Ирану даже незначительно нарастить). Данное решение полностью совпало с базовыми ожиданиями инвесторов, в то время как некоторые даже ожидали увеличения объема сокращения добычи. Поскольку ноябрьское соглашение ОПЕК не принесло заметных результатов (объем глобальных резервов снизился незначительно), а наращивание производства сланцевой нефти в США частично возместило сокращение предложение на сырьевом рынке, дальнейшее продление вряд ли существенно изменит энергетический баланс. Тем не менее, если бы члены картеля не стали продлевать даже это соглашение, для нефти это стало бы негативной новостью.

Из локальных новостей на отечественном рынке можно выделить ожидание ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, которую провайдер индексов озвучит в пятницу. Основная интрига, как и в прошлом году, заключается в том, кто войдет в топ-4 индекса - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) или "Магнит" (MOEX: MGNT). Сейчас в Russia 10/40 в четверке стоит "НОВАТЭК", однако у "Магнита" есть все шансы его обойти. В этом случае вес "Магнита" вырастет на 4,4%, а вес "НОВАТЭКа" снизится на 4,7%. На этом фоне акции "Магнита" выросли, а "НОВАТЭКа" - просели на 1%.

Акции "Россетей" упали после публикации сообщения Минэкономразвития о том, что дивиденды за 2016 год составят всего 3 млрд руб. Инвесторы ожидали более высоких выплат, учитывая размер чистой прибыли в 75 млрд руб.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил снижение акций АФК "Система", отыгрывающих увеличение претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN). "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,2%) продал свой алмазный бизнес за $1,45 млрд, "АЛРОСА" (-2,6%) снизила прибыль по МСФО в I квартале на 55%. "Мегафон" (MOEX: MFON) (-0,5%, до 605 руб.) сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I квартале на 56,5%, совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2016 год в размере 32,5 рубля на акцию. В правительстве полагают, что "Закон Яровой" необходимо внедрять постепенно, что позитивно для сотовых операторов.

В четверг российские экспортеры выплачивают самые значительные налоговые суммы, поэтому небольшой дефицит краткосрочной ликвидности в банковской системе вполне объясним.

Условия в соглашении ОПЕК+ остались прежними. Некоторым разочарованием стало то, что участники ОПЕК+ не стали увеличивать объем ограничений. При этом министр нефти Саудовской Аравии отметил, что существенных рисков со стороны сланцевых производителей из США нет, поскольку рынок достаточно большой.

Американский индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, в то время как для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублевый индикатор, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить его до весенних минимумов, считает аналитик.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, коррекционная просадка нефти может быть в район $50 по Brent, в то время как потенциал развития движения наверх ограничен уровнем $56 за баррель.

Протоколы Федрезерва окончательно убедили рынок в повышении ставки 14 июня. Одновременно с этим пролили немного света относительно предполагаемого механизма нормализации баланса ФРС: будет устанавливаться лимит по сумме ежемесячных погашений ценных бумаг на балансе регулятора, которая не будет дальше реинвестироваться. Причем изначально предполагается установить низкий лимит, который будет в рамках ежеквартального пересмотра повышаться. Такой механизм позволяет обеспечить очень плавное начало нормализации и дальнейшее ее развитие. Осторожность и предсказуемость решений ФРС должны успокоить рынки, которые опасаются негативных последствий сокращения ликвидности в финансовой системе.

Из корпоративных событий интерес представляет решение совета директоров "Башнефти" по дивидендам. Для привилегированных акций компании это главный драйвер и фактор инвестиционной привлекательности.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%, до 7,715 рубля) в четверг последний день торговались с дивидендами (0,779 рубля на акцию, доходность - 9,9%). За последнюю неделю акции порта выросли на 7%, но привлекательность бумаг может упасть на фоне появившихся слухов о возможном переносе приватизации компании на следующий год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-7,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (-4,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,8%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,5%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (+4,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,551 млрд рублей (из них 5,675 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 мая 2017 года 19:45
Рубль снижается к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти
Москва. 25 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвалившейся после решения ОПЕК нефти.    читать дальше
.
25 мая 2017 года 19:14
Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста "аппетита к риску"
Москва. 25 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста у инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
25 мая 2017 года 18:51
Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"
"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 17:33
Российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов индекса ММВБ - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 25 мая, российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов. Индекс ММВБ с открытия показывает слабое снижение (-0,1%), в то время как индекс РТС прибавляет 0,6% на фоне укрепления на 0,5% курса рубля, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 16:30
Индекс ММВБ может опуститься до весенних минимумов - "Открытие Брокер"
"Если индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, то для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублёвый индикатор рынка, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 16:08
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
добавлен текст после 5-го абзаца) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 15:41
По итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны" - ИК "ФИНАМ"
"Ко второй половине четверга основные российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику: рублевый ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 1950 пунктов, а долларовый РТС благодаря дешевеющей американской валюте прибавляет 0,3%, поднимаясь до 1091 пунктов. Внешний фон умеренно...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 15:40
Рубль растерял почти весь утренний рост на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 25 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность для приходящихся на 25 мая налоговых выплат.    читать дальше
.
25 мая 2017 года 15:23
Падения золота ниже $1249,57-1249,16 не будет - Dukascopy Bank SA
"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 14:55
Сегодня ожидаем снижения российских индексов на фоне фиксации прибыли в нефтяных контрактах - Dukascopy Bank SA
"В четверг цены на нефть марки Brent отступили от своих локальных максимумов на высказываниях членов ОПЕК о необходимости продления ограничений на добычу сырья лишь до конца текущего года вместо ранее декларированных девяти месяцев, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар в начале утренних торгов на Московской бирже ощутимо просел, однако затем начал отыгрывать падение и сейчас находится в районе 56,30 руб./долл., - комментируют ситуацию на валютном рынка аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Американская валюта ослабла после обнародования...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 13:55
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
(добавлена таблица) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 13:30
При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к минимумам апреля - Промсвязьбанк
"В преддверии заседания ОПЕК цены на нефть марки Brent консолидируются в диапазоне 53,50-54,50 долл/барр. (максимальные уровни за последние пять недель), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Базовый сценарий в преддверии заседания ОПЕК – пролонгация соглашения на 9 месяцев....    читать дальше
.
25 мая 2017 года 12:50
Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 12:30
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.