Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"

"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную реакцию на рынке, так как участники уже настраивались на более существенное сокращение объемов добычи или более длительный срок продления соглашения (12 месяцев). В результате на внутреннем валютном рынке хоть и наблюдалась определенная волатильность (утром пара доллар/рубль подошла вплотную к отметке 56, скорректировавшись затем в сторону 56,4), однако в целом отечественная валюта двигалась в достаточно узком диапазоне и не поддавалась более нервной реакции нефтяного рынка. Официальные итоги встречи будут озвучены уже вечером, однако можно с высокой вероятностью предположить, что потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан и в ближайшее время не исключена более ощутимая фиксация прибыли. В результате, баланс нефтяных котировок в диапазоне 50-55 долл. может сместиться в сторону нижней границы. Такой сценарий в ближайшее время может привести к возвращению доллара на уровень в 57 руб.".