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25 мая 2017 года 15:40

Рубль растерял почти весь утренний рост на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 25 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность для приходящихся на 25 мая налоговых выплат.

Курс доллара США составил 56,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,14 руб./EUR1, понизившись на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 13,7 копейки, до 59,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 26 мая на 20,42 копейки, до 56,07 руб./$1, и повысил курс евро на 9,13 копейки, до 63,01 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров для налоговых выплат, максимум которых приходится на 25 мая. Цены на нефть, повышавшиеся в первой половине дня, развернулись вниз на информации, что Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении ОПЕК+. Нефть усилила снижение после неофициально появившейся чуть позднее информации от участников заседания о продлении соглашения об ограничении добычи государствами ОПЕК на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,28% - до $53,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,54% - до $50,57 за баррель.

Заседание ОПЕК продолжается, и официально решение пока не обнародовано. О финальном соглашении, как ожидается, будет объявлено в ходе пресс-конференции, которая начнется в 18:00 МСК.

"В четверг в центре внимания на глобальных рынках будет находиться заседание ОПЕК в Вене, на котором будет приниматься решение о продлении соглашения об ограничении объемов добычи нефти. После подобной встречи в ноябре прошлого года нефтяные котировки продемонстрировали резкий рост, и часть этого позитива передалась и фондовым рынкам. Отличие сегодняшней ситуации в том, что сейчас продление соглашения еще на 9 месяцев без дополнительного сокращения квот, вероятно, уже отчасти заложено в нефтяные котировки, поэтому ждать такой же высокой активности торгов, как в конце ноября, вряд ли приходится. Некоторую поддержку рублю может оказать и пик налоговых выплат (сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы), но объем налоговых платежей в этом месяце относительно невелик по сравнению с объемами предыдущих двух месяцев. При этом, на наш взгляд, среднесрочный потенциал укрепления рубля ограничен", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Рубль значительно укрепился за последние несколько дней, полностью компенсировав падение прошлой недели, однако уже в конце месяца рубль будет лишен драйверов для роста. Более того, нефть, как спекулятивный актив, может еще сильнее скорректироваться вниз после официального оглашения вердикта ОПЕК+, если нефтедобытчики объявят действительно лишь об ожидаемой пролонгации соглашения на 9 месяцев. Таким образом, российская валюта, вероятно, находится на локальных максимумах, и ее дальнейшее укрепление менее вероятно, чем реализация коррекционного сценария вниз", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"От окончательного вердикта экспортеров будет зависеть дальнейшее поведение рубля. Если рынок "черного золота" будет разочарован и все же не получит дополнительных "бонусов" в виде более агрессивного урезания объемов добычи или более длительного, чем девять месяцев, продления сделки, Brent устремится в "южном" направлении и утянет за собой российскую валюту. В случае реализации благоприятного для нефти сценария рубль способен обновить годовые максимумы ниже 55,6 руб./$1", - отметил аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"У российской валюты есть дополнительный фактор поддержки в виде пика налоговых выплат. Но прежде всего, отечественный рынок будет ориентироваться на сырьевой сегмент, где сегодня решится дальнейшая судьба цен на нефть", - напомнил главный аналитик Global FX Сергей Мельников.

Влияние налоговых выплат на укрепление рубля отметили также аналитик компаний "Открытие брокер" Андрей Кочетков и директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев. "Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами, и в этом нет ничего удивительного. Сегодня на внутреннем рынке ликвидности присутствует спрос на рубли в рамках текущего налогового периода", - подчеркнул А.Разуваев. "В четверг российские компании выплатят около 600 млрд рублей налогов, и на этом объективная поддержка рубля в мае завершится", - напомнил А.Кочетков.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,3% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 9,44%, 9,48% и 9,45% годовых соответственно.

"В четверг состоится уплата основных налогов мая. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется около 600 млрд рублей. Влияние этих платежей на ставки будет минимальным, поскольку текущая конъюнктура рынка выглядит сильной, а у банков имеется необходимый запас ликвидности для проведения этих платежей", - полагает В.Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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