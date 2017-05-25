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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / По итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны" - ИК "ФИНАМ"
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25 мая 2017 года 15:41
По итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны" - ИК "ФИНАМ"
"Ко второй половине четверга основные российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику: рублевый ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 1950 пунктов, а долларовый РТС благодаря дешевеющей американской валюте прибавляет 0,3%, поднимаясь до 1091 пунктов. Внешний фон умеренно положителен. Учитывая неплохой внешний фон, по итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны". К закрытию ожидаем рост котировок в пределах 0,5%. Впрочем, существенное влияние на динамику может оказать публикация данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.
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25 мая 2017 года 19:45
Москва. 25 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвалившейся после решения ОПЕК нефти. читать дальше
.25 мая 2017 года 19:15
Рынок акций РФ просел ниже 1950п по ММВБ вслед за нефтью на новостях из ОПЕК, раллировал Сургутнефтегаз
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ в четверг просел ниже 1950 пунктов по индексу ММВБ вслед за упавшей нефтью на новостях со встречи стран ОПЕК+, которые решили продлить на 9 месяцев соглашение о сокращении добычи, но не увеличивать квоты; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" на новостях об увеличении их веса индексным провайдером FTSE. читать дальше
.25 мая 2017 года 19:14
Москва. 25 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста у инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 мая 2017 года 18:51
Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"
"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную... читать дальше
.25 мая 2017 года 17:33
Российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов индекса ММВБ - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 25 мая, российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов. Индекс ММВБ с открытия показывает слабое снижение (-0,1%), в то время как индекс РТС прибавляет 0,6% на фоне укрепления на 0,5% курса рубля, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София... читать дальше
.25 мая 2017 года 16:30
"Если индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, то для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублёвый индикатор рынка, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить... читать дальше
.25 мая 2017 года 16:08
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
добавлен текст после 5-го абзаца) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.25 мая 2017 года 15:40
Москва. 25 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность для приходящихся на 25 мая налоговых выплат. читать дальше
.25 мая 2017 года 15:23
"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в... читать дальше
.25 мая 2017 года 14:55
Сегодня ожидаем снижения российских индексов на фоне фиксации прибыли в нефтяных контрактах - Dukascopy Bank SA
"В четверг цены на нефть марки Brent отступили от своих локальных максимумов на высказываниях членов ОПЕК о необходимости продления ограничений на добычу сырья лишь до конца текущего года вместо ранее декларированных девяти месяцев, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy... читать дальше
.25 мая 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар в начале утренних торгов на Московской бирже ощутимо просел, однако затем начал отыгрывать падение и сейчас находится в районе 56,30 руб./долл., - комментируют ситуацию на валютном рынка аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Американская валюта ослабла после обнародования... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:55
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
(добавлена таблица) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:30
При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к минимумам апреля - Промсвязьбанк
"В преддверии заседания ОПЕК цены на нефть марки Brent консолидируются в диапазоне 53,50-54,50 долл/барр. (максимальные уровни за последние пять недель), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Базовый сценарий в преддверии заседания ОПЕК – пролонгация соглашения на 9 месяцев.... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:50
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:30
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций... читать дальше
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