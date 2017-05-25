Падения золота ниже $1249,57-1249,16 не будет - Dukascopy Bank SA

"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в течение сегодняшних торгов, посему ожидаем падения цен до 55-дневной SMA. При пробитии данного уровня золото найдёт поддержку у недельной PP и 50% Фибо, поэтому падения ниже 1249,57-1249,16 не будет", - считают аналитики Dukascopy Bank SA.