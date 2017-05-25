Сегодня ожидаем снижения российских индексов на фоне фиксации прибыли в нефтяных контрактах - Dukascopy Bank SA

"В четверг цены на нефть марки Brent отступили от своих локальных максимумов на высказываниях членов ОПЕК о необходимости продления ограничений на добычу сырья лишь до конца текущего года вместо ранее декларированных девяти месяцев, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Однако, несмотря на снижение нефтяных контрактов ниже отметки $54 за баррель, курс рубля против доллара растет на 25 копеек до 56,14 руб./долл. Вслед за курсом рубля поднимается и индекса РТС - в первую половину торговой сессии он вырос на 0,35% до 1091,5 пункта. В то же время индекс ММВБ снижается на 0,2% вслед за акциями госкомпаний, которые дешевеют после публикации слабых квартальных результатов алмазодобывающей компании Алроса (-2%). Европейские индексы акций сегодня незначительно растут вслед за индексами США. Во второй половине дня мы ожидаем снижения российских индексов на фоне фиксации прибыли инвесторами в нефтяных контрактах. По нашим оценкам, текущие цены на нефть уже учитывают продление действующих мер по ограничению добычи еще на девять месяцев. Поэтому в случае, если члены ОПЕК договорятся о более коротких сроках или для некоторых участников рынка будут сделаны ограничения, то котировки нефтегазовых компаний начнут падать".