Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар в начале утренних торгов на Московской бирже ощутимо просел, однако затем начал отыгрывать падение и сейчас находится в районе 56,30 руб./долл., - комментируют ситуацию на валютном рынка аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Американская валюта ослабла после обнародования протокола заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике: чиновники не дали четкого сигнала, следует ли ожидать повышения процентных ставок в июне. Впрочем, общая позитивная динамика американской экономики сохраняется, несмотря на некоторую коррекцию по основным статистическим показателям: рынок труда по-прежнему остается сильным, происходит рост уровня заработных плат. Рубль укрепляется на фоне продажи экспортерами валютной выручки. Главный поддерживающий фактор – рост нефтяных котировок на фоне оптимизма инвесторов по поводу итогов сегодняшнего заседания ОПЕК+ в Вене. Накануне мониторинговый комитет по сокращению глобальной нефтедобычи рекомендовал странам-участницам продлить действие глобального пакта на девять месяцев, причем поддержку пролонгации сделки до марта 2018 года выразили Иран и Ирак, неопределенность позиций которых до последнего беспокоила рынки. Сюрпризы, таким образом, маловероятны. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл.".