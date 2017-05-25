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Главная / Мнения аналитиков / При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к минимумам апреля - Промсвязьбанк
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25 мая 2017 года 13:30
При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к минимумам апреля - Промсвязьбанк
"В преддверии заседания ОПЕК цены на нефть марки Brent консолидируются в диапазоне 53,50-54,50 долл/барр. (максимальные уровни за последние пять недель), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Базовый сценарий в преддверии заседания ОПЕК – пролонгация соглашения на 9 месяцев. Отчасти данный исход заседания уже заложен в нефтяные котировки, поэтому масштабной реакции, подобной движениям после ноябрьского встречи ОПЕК, мы, скорее, не ожидаем. Тем не менее, волатильность на нефтяном рынке сегодня может возрасти. При позитивном исходе заседания ОПЕК растет вероятность увидеть снижение пары доллар/рубль в район минимумов апреля (55,80-56 руб/долл.). Некоторую поддержку рублю может оказать и пик налоговых выплат (сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы), но объем налоговых платежей в этом месяце относительно невелик по сравнению с объемами предыдущих двух месяцев. При этом, на наш взгляд, среднесрочный потенциал укрепления рубля ограничен".
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25 мая 2017 года 19:45
Москва. 25 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвалившейся после решения ОПЕК нефти. читать дальше
.25 мая 2017 года 19:15
Рынок акций РФ просел ниже 1950п по ММВБ вслед за нефтью на новостях из ОПЕК, раллировал Сургутнефтегаз
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ в четверг просел ниже 1950 пунктов по индексу ММВБ вслед за упавшей нефтью на новостях со встречи стран ОПЕК+, которые решили продлить на 9 месяцев соглашение о сокращении добычи, но не увеличивать квоты; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" на новостях об увеличении их веса индексным провайдером FTSE. читать дальше
.25 мая 2017 года 19:14
Москва. 25 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают на фоне общемирового роста у инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 мая 2017 года 18:51
Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"
"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную... читать дальше
.25 мая 2017 года 17:33
Российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов индекса ММВБ - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 25 мая, российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов. Индекс ММВБ с открытия показывает слабое снижение (-0,1%), в то время как индекс РТС прибавляет 0,6% на фоне укрепления на 0,5% курса рубля, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София... читать дальше
.25 мая 2017 года 16:30
"Если индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, то для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублёвый индикатор рынка, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить... читать дальше
.25 мая 2017 года 16:08
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
добавлен текст после 5-го абзаца) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.25 мая 2017 года 15:41
"Ко второй половине четверга основные российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику: рублевый ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 1950 пунктов, а долларовый РТС благодаря дешевеющей американской валюте прибавляет 0,3%, поднимаясь до 1091 пунктов. Внешний фон умеренно... читать дальше
.25 мая 2017 года 15:40
Москва. 25 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность для приходящихся на 25 мая налоговых выплат. читать дальше
.25 мая 2017 года 15:23
"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в... читать дальше
.25 мая 2017 года 14:55
Сегодня ожидаем снижения российских индексов на фоне фиксации прибыли в нефтяных контрактах - Dukascopy Bank SA
"В четверг цены на нефть марки Brent отступили от своих локальных максимумов на высказываниях членов ОПЕК о необходимости продления ограничений на добычу сырья лишь до конца текущего года вместо ранее декларированных девяти месяцев, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy... читать дальше
.25 мая 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар в начале утренних торгов на Московской бирже ощутимо просел, однако затем начал отыгрывать падение и сейчас находится в районе 56,30 руб./долл., - комментируют ситуацию на валютном рынка аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Американская валюта ослабла после обнародования... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:55
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
(добавлена таблица) Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:50
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:30
GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"
Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций... читать дальше
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