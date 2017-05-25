При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к минимумам апреля - Промсвязьбанк

"В преддверии заседания ОПЕК цены на нефть марки Brent консолидируются в диапазоне 53,50-54,50 долл/барр. (максимальные уровни за последние пять недель), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Базовый сценарий в преддверии заседания ОПЕК – пролонгация соглашения на 9 месяцев. Отчасти данный исход заседания уже заложен в нефтяные котировки, поэтому масштабной реакции, подобной движениям после ноябрьского встречи ОПЕК, мы, скорее, не ожидаем. Тем не менее, волатильность на нефтяном рынке сегодня может возрасти. При позитивном исходе заседания ОПЕК растет вероятность увидеть снижение пары доллар/рубль в район минимумов апреля (55,80-56 руб/долл.). Некоторую поддержку рублю может оказать и пик налоговых выплат (сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы), но объем налоговых платежей в этом месяце относительно невелик по сравнению с объемами предыдущих двух месяцев. При этом, на наш взгляд, среднесрочный потенциал укрепления рубля ограничен".