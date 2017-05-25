Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно не

разочаровать рынок. Как и ранее, мы считаем, что стоимость барреля Brent на уровне $50-55/барр. в 2017 году является приемлемым для абсолютного большинства участников. Мы не исключаем возможности роста нефти выше $55/барр., что приведет к локальному укреплению рубля и тестированию годовых минимумов, но в базовом сценарии мы ожидаем ослабление курса рубля до 59-60 руб./долл. в летние месяцы. Сегодня локальную поддержку курсу может оказать уплата НДС, НДПИ и акцизов", - отмечают специалисты банка "Санкт-Петербург".