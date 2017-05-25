Рубль стабилен, ждет решения ОПЕК+ - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке вчера завершились небольшим ослаблением рубля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки демонстрируют нервозность в преддверии решений ОПЕК+ и после публикации данных по запасам в США. Курс доллара составил на закрытие биржи 56.41руб. (+5 коп.), курс евро – 63.33 руб. (+30 коп.). На международном валютном рынке доллар вновь сдавал позиции, поскольку инвесторы не увидели в протоколах апрельского заседания ФРС решительности в планах сокращения баланса. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 40 бп до $1.1220. Рубль значительно укрепился за последние несколько дней, полностью компенсировав падение прошлой недели. Основная поддержка оказывается со стороны растущих в преддверии решения ОПЕК+ нефтяных котировок и налогового периода в РФ. Несмотря на весь накопленный позитив, в конце месяца рубль будет лишен драйверов для роста. Более того, нефть, как спекулятивный актив, может скорректироваться вниз после вердикта ОПЕК+, если нефтедобытчики объявят лишь об ожидаемой пролонгации соглашения на 9 месяцев. Таким образом, российская валюта, вероятно, сейчас находится на локальных минимумах, и ее дальнейшее укрепление менее вероятно, чем реализация коррекционного сценария вниз".