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25 мая 2017 года 11:29

Рынок акций РФ утром поднялся к 1100п по РТС на фоне роста нефти, ММВБ забуксовал из-за крепкого рубля

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ утром в четверг поднялся к 1100 пунктам по индексу РТС на фоне роста нефти в ожидании официальных итогов встречи ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения о сокращении добычи сырья; индекс ММВБ забуксовал из-за укрепления рубля и коррекции вниз фондовой Европы.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1951,12 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1096,89 пункта (+0,9%, максимум дня - 1100,05 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар просел до 56,03 рубля (-0,38 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +1,1% "префы").

Индексный провайдер FTSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (с 20% до 99%), "Магнита" (с 59% до 65%) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (с 29% до 43%) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих компаний, входящих в All-World Index, тоже увеличился.

В то же время был понижен free float "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (с 43% до 32%), но бумаги компании в четверг растут на 0,2%.

Просели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%).

Индексы в США в среду выросли после подтверждения Федрезервом планов ужесточения политики, индекс S&P 500 поднялся к закрытию до рекордного уровня, пишет MarketWatch.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) подтвердил готовность американского ЦБ продолжать подъем базовой процентной ставки, а также начать сокращение объема активов на балансе (составляющего порядка $4,5 трлн), в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций. Подход, обсуждавшийся представителями FOMC, предусматривает "постепенное и предсказуемое" сокращение баланса, отмечается в протоколе.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в среду, что уверен в необходимости еще двух повышений базовой ставки в 2017 году.

В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг выросла фондовая Азия (индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,2%).

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг эмитента Гонконга по обязательствам в иностранной и национальной валютах до "Aa2" с "Aa1" и изменило прогноз на "стабильный" с "негативного".

Нефть в четверг возобновила рост после первого за шесть сессий снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $54,42 за баррель (+0,9% и -0,4% в среду), июльская цена WTI - $51,79 за баррель (+0,8% и -0,2% накануне).

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, цены на нефть Brent растут, поскольку две потенциально проблемных страны с точки зрения продления ноябрьского соглашения ОПЕК+ - Иран и Ирак - выразили поддержку пролонгации сделки на 9 месяцев (до марта 2018 года). Тем не менее, внешний фон сложно назвать безоблачным, поскольку протоколы заседания Федрезерва, как и ожидалось, подтвердили готовность регулятора к скорому повышению ставки (вероятно, в июне), но не внесли ясности в отношении дальнейшей динамики ужесточения денежно-кредитной политики, ввиду неоднозначной оценки инфляции и состояния рынка труда.

Дополнительным фактором давления для российских активов является стандартная порция свежей антироссийской риторики, поводом для которой на этот раз станет первое участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО. Члены блока постараются добиться от президента США подтверждения принципа "атака на союзника - атака на весь альянс" ввиду российской угрозы. Тем не менее, более разумные участники альянса могут возразить, что решение региональных конфликтов (например, в Сирии) невозможно без Москвы.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, общемировой оптимизм на ожиданиях решений ОПЕК+ по продлению ограничений на добычу нефти подогревает стоимость активов, однако на российском рынке сохраняется давление продавцов, что связано с замедлением экономики страны и падением доходов населения.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), "Интер РАО" и "Северстали", которые растут сильнее всех в последние дни. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям "Газпрома", по которым наблюдается среднесрочный и краткосрочный нисходящий тренд.

По словам начальника аналитического отделе ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, нефть продолжает рост в ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи. Ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным "бычьим" фактором для цен нефти, действующим на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Для создания эйфории есть достаточное количество информационных поводов. Так, из рядов представителей ОПЕК+ раздаются голоса о возможном продлении ограничений на добычу на весь 2018 год, и даже о возможном дальнейшем снижение добычи вместо простого продления. Разного рода "усиливающие" предложения загоняют цены нефти на новые высоты.

В итоге майский рост может подбросить цены нефти на два десятка процентов, загнав их в зону сильного сопротивления $56-57 за баррель Brent. Возникающая в результате сильного роста цены локальная перекупленность может разразиться весьма брутальными продажами, которые могут произойти даже на факте положительных новостей из Вены.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что по факту продления соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ может начаться коррекция котировок нефти, а за ними и российских индексов. Впрочем, нефтегазовый сектор уже смотрится весьма слабо, также начали ухудшаться перспективы рубля - вторую неделю подряд Минфин не может разместить весь предлагаемый объем ОФЗ, что явно сигнализирует о резком падении интереса инвесторов к государственным долгам по текущим ставкам.

Статистика Минэнерго США о добыче (за неделю выросла еще на 15 тыс. баррелей в сутки, до 9,32 млн б/с) вновь говорит о том, что усилия ОПЕК+ по сокращению поставок на рынок будут наталкиваться на активность американских нефтяников. Главным событием четверга станет встреча ОПЕК+ для подписания продления соглашения об ограничении добычи. Результатом предварительных консультаций стало то, что почти все участники согласны на продление сроком в девять месяцев. Однако для экспертов рынка это почти ничего не меняет. К примеру, в Wood Mackenzi даже не собираются менять свой прогноз средней цены Brent в $55 в 2017 году. Более того, аналитики Wood Mackenzie полагают, что продление договора обеспечит повышение производства в США еще на 950 тыс. б/с. Позитивный исход встречи в Вене почти гарантирован, однако он уже заложен в текущих ценах, и можно ждать фиксации прибыли по факту события.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+31,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+9%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,5%).

Подешевели бумаги "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,7%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,8%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,246 млрд рублей (из них 0,921 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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