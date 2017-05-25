Доллар теряет позиции после релиза протокола майского заседания ФРС - "Нордеа Банк"

"Доллар теряет позиции после релиза протокола майского заседания ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - По всей видимости, не оправдались ожидания ряда участников рынка о четких сигналах продолжения цикла повышения учетной ставки. Напротив, в тексте содержатся сомнения некоторых членов регулятора по поводу устойчивости ключевых экономических показателей, в частности, уровня инфляции и данных по рынку труда. Для рубля вчера и, конечно, сегодня ключевым событием выступает саммит ОПЕК+. Даже статистика от Минэнерго США о сокращении запасов (седьмую неделю подряд и на больший объем, чем ожидали) не оказала сколь-нибудь существенного влияния. Как видно, единого мнения о том, как должно выглядеть итоговое соглашение о продлении сокращения добычи, пока нет. В то время как большое число участников соглашения, в том числе наиболее весомые (Саудовская Аравия, Россия, Ирак), выступают за продление на 9 мес.; есть ряд стран предлагающих альтернативные варианты, причем как в сторону более короткой (ОАЭ), так и более продолжительной (Кувейт) сделки. Всего сегодня по сделке ОПЕК + должны договориться 23 страны: 13 стран ОПЕ к и 10 стран из числа «+». Пока нефтяные цены замерли на отметке 54,4, но в целом ситуация на сырьевом и, как следствие, на локальном валютном рынке обещает быть нервозной".