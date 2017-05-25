Драйвером спроса на рублевый риск сегодня стала сильная конъюнктура рынка нефти - ИК "Велес Капитал"

"Сегодня рынок ОФЗ открылся существенным ценовым ростом, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий. - Дальние бумаги полностью отыгрывают вчерашнее падение котировок, прибавляя в некоторых сериях по полфигуры (26212 и 26219). Драйвером спроса на рублевый риск стала сильная конъюнктура нефти, поскольку цены на углеводороды устремились вверх после небольшой вечерней коррекции. Вместе с тем, динамика федеральных займов указывает на высокую волатильность, что косвенно подтверждает факт о доминировании нерезидентов, либо крупных российских участников, покупающих изначально для внешних игроков. Если сегодняшнее соглашение основных экспортеров сырья будет подписано, облигации получат дополнительный стимул к росту, тем не менее, мы рекомендуем осторожно открывать длинные позиции, так как не исключаем негативного эффекта в секторе нефти. Мы полагаем, что спекулятивные игроки начнут фиксировать накопленную прибыль, что приведет к нисходящему тренду энергоносителей. Кроме того, согласно опубликованному протоколу ФРС, чиновники намерены повысить ставку по федеральным фондам в ближайшее время, также они сохранили темпы ужесточения кредитной политики до конца года, несмотря на смешанные макроэкономические результаты отдельных секторов. Исходя из вышесказанного, внешние факторы будут препятствовать отрицательной динамике ставок вдоль суверенной кривой в летний период".