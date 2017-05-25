Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR Etalon до "держать" и оценку на 2%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с $4,50 до $4,40 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $4,28 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,89 за штуку.