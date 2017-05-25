Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 25 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сформироваться тенденция к плавному росту цен благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Фондовые индексы США выросли в среду, S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня. Поддержку американскому рынку акций оказал протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивший готовность американского ЦБ продолжать подъем базовой процентной ставки, а также начать сокращение объема активов на балансе. "Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 2-3 мая.

В ходе майского заседания руководители ФРС затронули вопрос о сокращении объема активов на балансе центробанка, составляющего в настоящее время порядка $4,5 трлн, в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций. Подход, обсуждавшийся представителями FOMC, предусматривает "постепенное и предсказуемое" сокращение баланса, отмечается в протоколе. Этот подход предполагает, что ФРС начнет устанавливать лимит на объем ежемесячно погашаемых ценных бумаг, поступления от которых не будут реинвестироваться. И лишь объем поступлений от облигаций свыше установленного лимита будет подлежать реинвестированию, говорится в протоколе.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг, при этом индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,8%. Протокол майского заседания ФРС США обошелся без сюрпризов, укрепив уверенность инвесторов в том, что следующий подъем процентных ставок состоится в июне. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CMEGroup.

На этом фоне японский индекс Nikkei вырос на 0,32%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:40 МСК вырос на 0,18%. Южнокорейский Kospi подскочил на 1,03% и достиг рекорда после того, как ЦБ страны сохранил процентные ставки на минимальном в истории уровне по итогам десятого заседания подряд - 1,25% годовых. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК поднялся на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 0,77%, достигнув максимальной отметки почти за два года. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг эмитента Гонконга по обязательствам в иностранной и национальной валютах до "Aa2" с "Aa1" и изменило прогноз на "стабильный" с "негативного".

В свою очередь цены на нефть возобновили рост в четверг после первого за шесть сессий снижения накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,78% - до $54,38 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на 0,35% - до $53,96 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,74% - до $51,74 за баррель. Контракт подешевел на 0,21% - до $51,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд: запасы сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,04 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 мая снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню - до 105,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился и составил 510,10 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,19%), "Ростелеком-18" (+0,15%) и "ГТЛК БО-08" (+0,06%), а в лидерах снижения - "Группа ЛСР-БО-001-01" (-0,45%), "РЖД-23" (-0,31%) и "Бинбанк БО-05" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" полностью разместило биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Объявлена 4-летняя оферта. Срок обращения бумаг - 10 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей в размере 8,45% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также объявлена оферта через 3,5 года. Сбор заявок на бумаги прошел 24 мая. Техническое размещение запланировано на 26 мая.

ООО "О1 Груп Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 на 2,9 млрд рублей на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения займа - 10 лет. По бондам предусмотрена годовая оферта. Сбор заявок прошел 24 мая. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 25 мая. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001-P02 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99% годовых. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,95-9,20% годовых и планировала разместить бумаги на 10-15 млрд рублей. Во время book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды прошел 24 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,6-8,8% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,78-8,99% годовых. Сбор заявок на бумаги пройдет 25 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) 31 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,83-10,04% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 2 июня.

ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) определило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,04% годовых (35,1 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в декабре 2013 года полностью разместил 3-летние облигации 1-й серии на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект данных облигаций. Компания продлила срок обращения бумаг с 3 до 8 лет. Кроме того, увеличилось число выплачиваемых купонов с 6 до 16. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций эмитентом по требованию их владельцев. Ставка текущего купона - 6,86% годовых.