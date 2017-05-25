Фондовый рынок, скорее всего, будет расти - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок, скорее всего, будет расти, индекс РТС сегодня может увеличиться на 0,5-1%. Однако общее давление вниз на отечественных площадках продолжается, что связано с замедлением экономики страны и падением доходов населения. Курсы доллар и евро сегодня могут снизиться до 56 и 63 рублей соответственно. Значимой маростатистики сегодня не ожидается, но некоторое влияние на настроения инвесторов могут оказать данные по ВВП Великобритании, которые выйдут в 11:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", "Интер РАО" и "Северстали", которые растут сильнее всех в последние дни. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Газпрома", по которым наблюдается среднесрочный и краткосрочный нисходящий тренды", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.