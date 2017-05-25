Ждем умеренный рост индекса ММВБ - КИТ Финанс Брокер

"Внешний фон на утро четверга складывается в пользу покупателей. Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ. Торговый день ожидается насыщенным с точки зрения новостного фона. В фокусе внимания будет совещание ОПЕК по вопросу продления "нефтяного пакта". На локальном рынке акций "Алроса", "ОГК-2", "Мегафон" и банк "Санкт-Петербург" представят финансовые результаты за 1 кв. 2017 года по МСФО. Заседание совета директоров пройдет в "Аэрофлоте" и "Башнефти" (повестка - дивиденды за 2016 год)", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.