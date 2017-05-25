Утренние прогнозы: рынок акций подрастет вслед за ценами на нефть

По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 1951,98 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1087,59 пункта (-0,8%). На утро четверга внешний фон несколько улучшился (в основном за счет роста цен на нефть), аналитики ждут роста российских акций.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, поднялись выше отметки в $54 за баррель в ожидании решения стран ОПЕК+ относительно продления сделки по ограничению добычи "черного золота" ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки выбраться из сложившейся зоны консолидации, характерным признаком которой остаются пониженные обороты торгов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Четверг начнется, вероятно, в "плюсе". Локальным сопротивлением выступает район 1970 пунктов по индексу ММВБ. Успешное преодоление данного уровня, по нашему мнению, обусловит далее выход к 1990-2000, 2030-2050 пунктам. Текущую ситуацию мы склонны оценивать как отработку “боковика” 1950-2050 пунктов по индексу ММВБ с шансами далее на продолжение роста к 2150, 2250-2300".

"Промсвязьбанк": "Мы рассчитываем, что индекс ММВБ может прибавить с открытия 0,3-0,5%, и в дальнейшем инвесторы могут сосредоточиться на новостном потоке из Вены (начало саммита назначено на 11:00 мск). Из числа корпоративных событий дня стоит отметить собрание акционеров "Сбербанка", а также заседания СД "Аэрофлота", "Детского мира", ОВК и "Европлана".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнергетики, за неделю сократились на 4,4 млн баррелей против ожидавшихся 2,4 млн баррелей, что стало фактором поддержки для котировок нефтяных контрактов. Кроме того, опубликованная вчера вечером стенограмма майского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) показала, что в то время как повышение базовой процентной ставки в июне остается наиболее вероятным сценарием, повторное повышение ставки до конца года пока под вопросом. Смягчение ожиданий в отношении денежной политики ФРС оказывает давление на курс доллара, а значит, можно ожидать ослабления американской валюты и к рублю в начале торгов (с движением в направлении зоны 55,7–56,0 по паре доллар-рубль).

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "После новости о снижении суверенного кредитного рейтинга Китая произошло снижение на фондовых рынках. Наш рынок тоже пострадал от этой негативной новости. В среду фондовый рынок США закрылся повышением. Были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC ФРС, согласно которым участники заседания были настроены на скорое повышение процентных ставок. Первый полный проект бюджета от Трампа не принес особо больших сюрпризов. Сегодня главным вопросом для инвесторов станут решения, которые примут страны-участники ОПЕК в Вене. Наш рынок имеет "нефтяной хребет", и разумно принимать торговые решения с учетом решения ОПЕК и реакции на него нефтяных цен. До этого лучше "не активничать".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Сегодняшний день должен стать решающим. И не только в вопросе пролонгации существующих договоренностей по ограничению нефтедобычи, но и для дальнейшей судьбы нашего рынка. Пока позитив со стороны рынка нефти нами не был отыгран, и это справедливо, вдруг цены пойдут вниз после решения ОПЕК+. Трейдерам нужны гарантии. Однако в целом картина пока рисуется планово. В начале недели я писала о том, что на установку локальных минимумов у нас есть в запасе несколько дней. Полагаю, что вчерашний заход индекса ММВБ к уровню 1936,99 пунктов, был как раз тем самым днем. Печально, но необходимо констатировать, что откат всё-таки составил почти 76,4% коррекцию к предыдущей волне повышения, а данный рубеж приходится на отметку 1934,59 пунктов. Чтобы угроза миновала, и инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше уровня 1980-1985 пунктов. При очень позитивном раскладе уже в начале следующей недели мы можем увидеть подъем индекса до уровня 2025-2030 пунктов. Но для такого развития событий рынку необходимо получить заведомо положительный импульс, которым и может стать вердикт ОПЕК+".