Итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 объявят в ночь на 26 мая, у Магнита остался один торговый день, чтобы быть в топ-4 - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI объявит итоги майской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 мая по московскому времени.

Как считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский, у "Магнита" есть все шансы сменить "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) в топ-4, а вот "Татнефть" (MOEX: TATN), скорее всего, уже сошла с дистанции.

Как говорится в обзоре И.Питерского, ценами отсечения в ходе текущей ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 станут котировки бумаг на закрытие торгового дня 25 мая, то есть у "Магнита" и "НОВАТЭКа" остался один день для того, чтобы изменить ситуацию.

Так, по оценкам эксперта, если бы за цену отсечения были взяты котировки на закрытие торгов 24 мая, то GDR "Магнита" получили бы место в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40. В то же время GDR "НОВАТЭКа" необходимо обогнать по динамике котировок GDR "Магнита" всего на 1%, чтобы остаться в топ-4.

"Если GDR "Магнита" получат место в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, их вес будет повышен на 4,4 процентного пункта - до 9,1%, а вес GDR "НОВАТЭКа" - понижен на 4,7 процентного пункта - до 4,6%", - пишет И.Питерский.

Стратег отмечает, что индекс MSCI Russia 10/40 является бенчмарком для активно управляемого европейского фонда с активами под управлением на $4,5 млрд. Если "НОВАТЭК" уступит статус "тяжеловеса" в индексе MSCI Russia 10/40 "Магниту" (MOEX: MGNT), то вес этих бумаг в инвестиционных портфелях может потребовать корректировки: для "НОВАТЭКа" в сторону понижения, а для "Магнита" - повышения. Если же изменений в топ-4 по итогам майской ребалансировки не произойдет, то участники рынка могут начать закрывать позиции, которые они делали на ожиданиях возможных изменений.

Таким образом, И.Питерский рекомендует следить за парой "Магнит" и "НОВАТЭК" в течение дня, так как пока ситуация складывается неоднозначно.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.