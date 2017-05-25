FTSE повысил вес Сургутнефтегаза, Магнита и Интер РАО, снизил вес Ростелекома в рамках промежуточной ребалансировки - "ВТБ Капитал"

FTSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), "Магнита" (MOEX: MGNT) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих компаний, входящих в All-World Index, тоже увеличился.

В то же время free float "Ростелекома" (MOEX: RTKM) был понижен, что приведет к сокращению веса его бумаг в All-World Index.

Как говорится в обзоре, оценка free float "Сургутнефтегаза" была повышена с 20% до 99%, что может привести к притоку в акции нефтекомпании со стороны Vanguard ETF, для которых All-World Index является бенчмарком, $190 млн.

Эксперт отмечает, что данные изменения носят предварительный характер и могут быть пересмотрены по требованию инвесторов, которые, например, могут оказаться против, такой значительной переоценки free float "Сургутнефтегаза".

Кроме того, оценка free float "Интер РАО" была повышена с 29% до 43%, ожидаемый, по оценкам И.Питерского, приток $25 млн, а оценка free float "Магнита" была повышена с 59% до 65%: ожидаемый проток $30 млн.

Между тем оценка free float "Ростелекома" была понижена с 43% до 32%, а также было понижен количество акций компании с 2,4 млрд до 2,1 млрд. По оценке стратега, отток из бумаг "Ростелекома" со стороны Vanguard ETF может составить $14 млн.

Финальные изменения в All-World Index индексный провайдер объявит 31 мая, а все изменения вступят в силу 16 июня после закрытия торгов.