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25 мая 2017 года 09:42

S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы

Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг.

Фондовые индексы США выросли в среду, S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, пишет MarketWatch.

Поддержку американскому рынку акций оказал протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивший готовность американского ЦБ продолжать подъем базовой процентной ставки, а также начать сокращение объема активов на балансе.

"Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 2-3 мая.

В ходе майского заседания руководители ФРС затронули вопрос о сокращении объема активов на балансе Центробанка, составляющего в настоящее время порядка $4,5 трлн, в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций.

Подход, обсуждавшийся представителями FOMC, предусматривает "постепенное и предсказуемое" сокращение баланса, отмечается в протоколе.

Этот подход предполагает, что ФРС начнет устанавливать лимит на объем ежемесячно погашаемых ценных бумаг, поступления от которых не будут реинвестироваться. И лишь объем поступлений от облигаций свыше установленного лимита будет подлежать реинвестированию, говорится в протоколе.

"Глава Федрезерва Джанет Йеллен намерена придерживаться постепенного подхода к снижению объема активов на балансе, она не допустит его быстрого сокращения, которое могло бы стать сюрпризом для рынков", - отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в среду, что уверен в необходимости еще двух повышений базовой ставки в 2017 году.

При этом он отметил, что политика Федрезерва должна оставаться стимулирующей, слабое и неустойчивое инфляционное давление, по его мнению, является причиной для медленного сокращения стимулов.

Еще один представитель ФРС - глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в среду дал понять, что хотел бы, чтобы Федрезерв в скором времени объявил о деталях плана сокращения объема активов на балансе.

"Я хочу, чтобы мы представили детальный план, - заявил он. - Просто для того, чтобы свести на нет неопределенность и сделать это план фоном при сохранении фокуса ФРС на уровне краткосрочных процентных ставок".

Бумаги зернового трейдера Bunge Ltd. подешевели по итогам торгов в среду на 1%. Накануне цена акций компании взлетела на 17% на информации об интересе сырьевого трейдера Glencore к покупке Bunge.

Стоимость акций Nvidia подскочила на 1,1%. По данным СМИ, японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. постепенно приобрела акции Nvidia, производителя графических процессоров, на сумму $4 млрд.

Цена бумаг Lowe's Cos. упала на 3% на слабой отчетности ритейлера. Прибыль Lowe's без учета разовых факторов в первом квартале составила $1,03 на акцию, не оправдав средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,06 на акцию. Квартальная выручка ритейлера увеличилась на 11%, до $16,86 млрд, также оказавшись хуже среднего прогноза рынка на уровне $16,95 млрд.

Акции Tiffany & Co. подешевели на 8,7%. Вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 6%, выше ожиданий рынка, но темпы роста выручки оказались слабее прогнозов Уолл-стрит.

Стоимость бумаг Container Store Group взлетела на 33% на фоне сильной отчетности ритейлера за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 0,4% - до 21012,42 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3%, составив 2404,39.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,4% - до 6163,02 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг, при этом индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,8%.

Протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США обошелся без сюрпризов, укрепив уверенность инвесторов в том, что следующий подъем процентных ставок состоится в июне, сообщает Dow Jones.

Руководители Федрезерва в ходе майского заседания подтвердили намерение поднять ставку по федеральным кредитным средствам (federal fund rate) в скором времени, а также продолжили обсуждение плана сокращения объема активов на балансе.

"Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе.

В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CMEGroup.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:19 МСК повысились соответственно на 0,42% и 0,31%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:40 МСК вырос на 0,18%.

Повышаются цены бумаг горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton - на 1%, Rio Tinto - на 1,3%, а также нефтепроизводителей, в частности, Woodside Petroleum - на 1,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК подскочил на 1,03% и достиг рекорда после того, как ЦБ страны сохранил процентные ставки на минимальном в истории уровне по итогам десятого заседания подряд - 1,25% годовых.

"Смотря в будущее, мы сомневаемся в том, что изменение ставок встанет на повестку дня в ближайшее время, - полагает экономист по Азии Capital Economics Кристалл Тан. - Экономика показывает признаки улучшения, а значит нет никакой срочности для снижения ставок".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК поднялся на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 0,77%, достигнув максимальной отметки почти за два года.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг эмитента Гонконга по обязательствам в иностранной и национальной валютах до "Aa2" с "Aa1" и изменило прогноз на "стабильный" с "негативного".

Котировки акций Lenovo Group Ltd. на гонконгских торгах подорожали на 4,5%. Второй по величине в мире производитель компьютеров сократил в январе-марте чистую прибыль на 41% - до $107 млн. Однако результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков.

Кроме того, дорожают акции страховщиков, включая Ping An Insurance Group - на 2,1% и China Life Insurance - на 1,2%.

Цены на нефть возобновили рост в четверг после первого за шесть сессий снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на $0,44 (0,82%) - до $54,4 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,19 (0,35%) - до $53,96 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,78%) - до $51,76 за баррель. Контракт подешевел на $0,11 (0,21%) - до $51,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд: запасы сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.

При этом загруженность нефтеперерабатывающих предприятий выросла до 17,4 млн баррелей в сутки (б/с), что является вторым из самых существенных показателей за 27 лет отслеживания этих данных.

Данные Минэнерго также указали на рост спроса на нефтепродукты в США в преддверии пика автомобильного сезона: средние темпы увеличения спроса за последние четыре недели были максимальными с сентября прошлого года.

Снижение цен на нефть в среду было "чем-то вроде подготовки к заседанию нефтедобывающих стран", цитирует MarketWatch аналитика издания Sevens Report Тайлера Ричи.

"Цены на нефть выросли на 5% с момента появления разговоров о готовности нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи, и в среду мы увидели фиксацию прибыли инвесторами и перепозиционирование на рынке", - говорит эксперт.


Опубликовано: /Финмаркет/
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