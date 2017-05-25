Индекс РТС может немного повыситься - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнергетики, за неделю сократились на 4,4 млн баррелей против ожидавшихся 2,4 млн баррелей, что стало фактором поддержки для котировок нефтяных контрактов. Кроме того, опубликованная вчера вечером стенограмма майского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) показала, что в то время как повышение базовой процентной ставки в июне остается наиболее вероятным сценарием, повторное повышение ставки до конца года пока под вопросом. Смягчение ожиданий в отношении денежной политики ФРС оказывает давление на курс доллара, а значит, можно ожидать ослабления американской валюты и к рублю в начале торгов (с движением в направлении зоны 55,7–56,0 по паре доллар-рубль).