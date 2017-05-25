Напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела - eToro

По мере приближения "часа х" напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела. Часть игроков не выдержала томительного ожидания и зафиксировала прибыль перед судьбоносным решением крупнейших мировых экспортеров нефти. На этом фоне котировки Brent продемонстрировали снижение после шести дней непрерывного подъема. Цены отскочили от новых месячных максимумов в районе 54,85 и понизились на 0,4% по итогам дня, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении производства нефти рекомендовал странам ОПЕК+ пролонгировать сделку еще на девять месяцев. И ожидания реализации такого решения довольно высоки. Более того, этот сценарий уже заложен рынком в текущую цену. При этом нельзя сказать с уверенностью, что все страны-участницы действующего на сегодняшний день пакта согласятся на такие условия, не говоря уже об увеличении объемов сокращения добычи, обращает внимание П. Салас.

Вчерашнее неоднозначное поведение котировок свидетельствует о неуверенности участников рынка в том, что их ожидания будут оправданы по максимуму. И эти опасения небезосновательны. Не все страны обозначили свою позицию перед саммитом, что поддерживает интригу на высоком уровне. И, возможно, не все страны пойдут на более масштабные "жертвы", сославшись на низкую эффективность текущего соглашения.

"Если картель и его партнеры продлят сделку на 9 месяцев, сохранив текущие квоты, после возможного кратковременного скачка в рамках первоначальной реакции Brent рискует устремиться вниз в направлении отметки 50. Если же рынок останется доволен итогам заседания, баррель может взлететь до 57,50", - указывает специалист eToro.