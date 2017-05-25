.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Чтобы инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше 1980-1985 - TeleTrade
.
25 мая 2017 года 09:37
Чтобы инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше 1980-1985 - TeleTrade
"Сегодняшний день должен стать решающим. И не только в вопросе пролонгации существующих договоренностей по ограничению нефтедобычи, но и для дальнейшей судьбы нашего рынка. Пока позитив со стороны рынка нефти нами не был отыгран, и это справедливо, вдруг цены пойдут вниз после решения ОПЕК+. Трейдерам нужны гарантии. Однако в целом картина пока рисуется планово. В начале недели я писала о том, что на установку локальных минимумов у нас есть в запасе несколько дней. Полагаю, что вчерашний заход индекса ММВБ к уровню 1936,99 пунктов, был как раз тем самым днем. Печально, но необходимо констатировать, что откат всё-таки составил почти 76,4% коррекцию к предыдущей волне повышения, а данный рубеж приходится на отметку 1934,59 пунктов. Чтобы угроза миновала, и инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше уровня 1980-1985 пунктов. При очень позитивном раскладе уже в начале следующей недели мы можем увидеть подъем индекса до уровня 2025-2030 пунктов. Но для такого развития событий рынку необходимо получить заведомо положительный импульс, которым и может стать вердикт ОПЕК+", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
.
25 мая 2017 года 10:32
"Сегодня, 25 мая, ОПЕК принимает решение по продлению соглашения о снижении добычи нефти. Это заставляет анализировать возможные нюансы рынка, - комментирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Практически не остается сомнений в том, что пакт будет продлён. Его действенность доказана,... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:20
Москва. 25 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сформироваться тенденция к плавному росту цен благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
.25 мая 2017 года 10:18
Москва. 25 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг утром; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть. читать дальше
.25 мая 2017 года 10:15
Соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи станет мощным бычьим фактором для цен на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи, цены нефти продолжают свое победное восхождение, - комментирует начальник аналитического отдела - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Следует признать, что ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным бычьим... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:09
"Российский фондовый рынок, скорее всего, будет расти, индекс РТС сегодня может увеличиться на 0,5-1%. Однако общее давление вниз на отечественных площадках продолжается, что связано с замедлением экономики страны и падением доходов населения. Курсы доллар и евро сегодня могут снизиться до 56 и 63... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:05
"Внешний фон на утро четверга складывается в пользу покупателей. Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ. Торговый день ожидается насыщенным с точки зрения новостного фона. В фокусе внимания будет совещание ОПЕК по вопросу продления "нефтяного пакта". На локальном... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:01
"Мы рассчитываем, что индекс ММВБ может прибавить с открытия 0,3-0,5%, и в дальнейшем инвесторы могут сосредоточиться на новостном потоке из Вены (начало саммита назначено на 11:00 мск). Из числа корпоративных событий дня стоит отметить собрание акционеров "Сбербанка", а также заседания СД... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:59
По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 1951,98 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1087,59 пункта (-0,8%). На утро четверга внешний фон несколько улучшился (в основном за счет роста цен на нефть), аналитики ждут роста российских акций. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:57
ачало дня на российском рынке акций может быть вполне позитивным, так как нефть вновь оказалась выше $54 за баррель Brent, да и ситуация на внешних рынках вполне позитивная, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:54
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 объявят в ночь на 26 мая, у Магнита остался один торговый день, чтобы быть в топ-4 - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MSCI объявит итоги майской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 мая по московскому времени. Как считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский, у "Магнита" есть все шансы сменить "НОВАТЭК" (MOEX:... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:52
егодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнергетики, за неделю сократились на 4,4 млн баррелей против ожидавшихся 2,4 млн баррелей, что стало фактором... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:47
FTSE повысил вес Сургутнефтегаза, Магнита и Интер РАО, снизил вес Ростелекома в рамках промежуточной ребалансировки - "ВТБ Капитал"
TSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), "Магнита" (MOEX: MGNT) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:44
По мере приближения "часа х" напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела. Часть игроков не выдержала томительного ожидания и зафиксировала прибыль перед судьбоносным решением крупнейших мировых экспортеров нефти. На этом фоне котировки Brent продемонстрировали снижение после... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:42
S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:27
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут от ОПЕК продления соглашения по сокращению добычи, которое может быть анонсировано сегодня в Вене по итогам очередной встречи министров энергетики стран ОПЕК. У... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.