Чтобы инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше 1980-1985 - TeleTrade

"Сегодняшний день должен стать решающим. И не только в вопросе пролонгации существующих договоренностей по ограничению нефтедобычи, но и для дальнейшей судьбы нашего рынка. Пока позитив со стороны рынка нефти нами не был отыгран, и это справедливо, вдруг цены пойдут вниз после решения ОПЕК+. Трейдерам нужны гарантии. Однако в целом картина пока рисуется планово. В начале недели я писала о том, что на установку локальных минимумов у нас есть в запасе несколько дней. Полагаю, что вчерашний заход индекса ММВБ к уровню 1936,99 пунктов, был как раз тем самым днем. Печально, но необходимо констатировать, что откат всё-таки составил почти 76,4% коррекцию к предыдущей волне повышения, а данный рубеж приходится на отметку 1934,59 пунктов. Чтобы угроза миновала, и инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше уровня 1980-1985 пунктов. При очень позитивном раскладе уже в начале следующей недели мы можем увидеть подъем индекса до уровня 2025-2030 пунктов. Но для такого развития событий рынку необходимо получить заведомо положительный импульс, которым и может стать вердикт ОПЕК+", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.