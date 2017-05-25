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Главная / Мнения аналитиков / Четверг на рынке акций начнется, вероятно, в "плюсе" - Инвестиционная палата
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25 мая 2017 года 09:13
Четверг на рынке акций начнется, вероятно, в "плюсе" - Инвестиционная палата
"Четверг начнется, вероятно, в "плюсе". Локальным сопротивлением выступает район 1970 пунктов по индексу ММВБ. Успешное преодоление данного уровня, по нашему мнению, обусловит далее выход к 1990-2000, 2030-2050 пунктам. Текущую ситуацию мы склонны оценивать как отработку “боковика” 1950-2050 пунктов по индексу ММВБ с шансами далее на продолжение роста к 2150, 2250-2300", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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25 мая 2017 года 10:32
"Сегодня, 25 мая, ОПЕК принимает решение по продлению соглашения о снижении добычи нефти. Это заставляет анализировать возможные нюансы рынка, - комментирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Практически не остается сомнений в том, что пакт будет продлён. Его действенность доказана,... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:20
Москва. 25 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сформироваться тенденция к плавному росту цен благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
.25 мая 2017 года 10:18
Москва. 25 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг утром; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть. читать дальше
.25 мая 2017 года 10:15
Соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи станет мощным бычьим фактором для цен на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи, цены нефти продолжают свое победное восхождение, - комментирует начальник аналитического отдела - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Следует признать, что ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным бычьим... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:09
"Российский фондовый рынок, скорее всего, будет расти, индекс РТС сегодня может увеличиться на 0,5-1%. Однако общее давление вниз на отечественных площадках продолжается, что связано с замедлением экономики страны и падением доходов населения. Курсы доллар и евро сегодня могут снизиться до 56 и 63... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:05
"Внешний фон на утро четверга складывается в пользу покупателей. Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ. Торговый день ожидается насыщенным с точки зрения новостного фона. В фокусе внимания будет совещание ОПЕК по вопросу продления "нефтяного пакта". На локальном... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:01
"Мы рассчитываем, что индекс ММВБ может прибавить с открытия 0,3-0,5%, и в дальнейшем инвесторы могут сосредоточиться на новостном потоке из Вены (начало саммита назначено на 11:00 мск). Из числа корпоративных событий дня стоит отметить собрание акционеров "Сбербанка", а также заседания СД... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:59
По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 1951,98 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1087,59 пункта (-0,8%). На утро четверга внешний фон несколько улучшился (в основном за счет роста цен на нефть), аналитики ждут роста российских акций. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:57
ачало дня на российском рынке акций может быть вполне позитивным, так как нефть вновь оказалась выше $54 за баррель Brent, да и ситуация на внешних рынках вполне позитивная, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:54
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 объявят в ночь на 26 мая, у Магнита остался один торговый день, чтобы быть в топ-4 - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MSCI объявит итоги майской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 мая по московскому времени. Как считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский, у "Магнита" есть все шансы сменить "НОВАТЭК" (MOEX:... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:52
егодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнергетики, за неделю сократились на 4,4 млн баррелей против ожидавшихся 2,4 млн баррелей, что стало фактором... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:47
FTSE повысил вес Сургутнефтегаза, Магнита и Интер РАО, снизил вес Ростелекома в рамках промежуточной ребалансировки - "ВТБ Капитал"
TSE повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), "Магнита" (MOEX: MGNT) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) по итогам июньской промежуточной ребалансировки индексов, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. В результате повышения оценки free float вес бумаг этих... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:44
По мере приближения "часа х" напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела. Часть игроков не выдержала томительного ожидания и зафиксировала прибыль перед судьбоносным решением крупнейших мировых экспортеров нефти. На этом фоне котировки Brent продемонстрировали снижение после... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:42
S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:37
Чтобы инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше 1980-1985 - TeleTrade
"Сегодняшний день должен стать решающим. И не только в вопросе пролонгации существующих договоренностей по ограничению нефтедобычи, но и для дальнейшей судьбы нашего рынка. Пока позитив со стороны рынка нефти нами не был отыгран, и это справедливо, вдруг цены пойдут вниз после решения ОПЕК+.... читать дальше
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