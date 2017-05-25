Чтобы котировки Brent активно двинулись вверх, необходимо удивить рынок - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут от ОПЕК продления соглашения по сокращению добычи, которое может быть анонсировано сегодня в Вене по итогам очередной встречи министров энергетики стран ОПЕК. У руководителей картеля на столе три варианта решений. Будет обсуждаться пролонгация соглашения по сокращению добычи на 6, 9 и 12 месяцев. Ранее министры энергетики Саудовской Аравии и России выразили поддержку плану на 9 месяцев. Именно он и заложен в цены и должен, по их мнению, привести мировые запасы к пятилетней средней. Для того чтобы котировки активно двинулись вверх, необходимо, чтобы картель чем-то удивил рынок. Принимая во внимание, что совсем недавно мы "проваливались" ниже отметки в 50 долларов за баррель, я не удивлюсь, что картель попробует порадовать рынок дополнительными "плюшками", которые помогут Brent сформировать тренд к 60 долларам за баррель и закрепиться там уже ближе к осени. Это могут быть либо более длительный период действия соглашения, например, 12 месяцев, либо дополнительные более глубокие объемы сокращения добычи. Если же решение будет принято таким, каким его ждет рынок, т.е. продление сокращения на 9 месяцев в том виде, в котором оно существует сейчас, это тоже станет позитивом для рынка, но не очень сильным, так как многое уже заложено в цены. Вполне возможно контракты Brent с ближайшим сроком экспирации подрастут к 57-58 долларам, но затем с высокой вероятностью могут откатиться назад, по мере того как игроки начнут фиксировать прибыли. Закрепятся цены ближе к 60 долларам за баррель уже ближе к концу 2017 года", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.