Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, поднялись выше отметки в $54 за баррель в ожидании решения стран ОПЕК+ относительно продления сделки по ограничению добычи "черного золота" ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки выбраться из сложившейся зоны консолидации, характерным признаком которой остаются пониженные обороты торгов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.