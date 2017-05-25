На фондовом рынке лучше пока "не активничать" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"После новости о снижении суверенного кредитного рейтинга Китая произошло снижение на фондовых рынках. Наш рынок тоже пострадал от этой негативной новости. В среду фондовый рынок США закрылся повышением. Были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC ФРС, согласно которым участники заседания были настроены на скорое повышение процентных ставок. Первый полный проект бюджета от Трампа не принес особо больших сюрпризов. Сегодня главным вопросом для инвесторов станут решения, которые примут страны-участники ОПЕК в Вене. Наш рынок имеет "нефтяной хребет", и разумно принимать торговые решения с учетом решения ОПЕК и реакции на него нефтяных цен. До этого лучше "не активничать", - обращает внимание заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.