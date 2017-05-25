Сбербанк улучшил прогноз для рубля, в 2017 году ожидается курс на уровне 58,2 руб./$1 вместо 64 руб./$1

Сбербанк России на фоне более высоких цен на нефть улучшил прогноз по курсу рубля, в 2017 году ожидается его укрепление до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1, сообщила директор Центра макроэкономических исследований кредитной организации Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Мы должны признать, что более высокие цены на нефть в сочетании с крайне ястребиной денежно-кредитной политикой окажут сильное давление на курс рубля", - сказала она.

Ю.Цепляева добавила, что также изменились ожидания Сбербанка по инфляции на 2017 год: 3,8% вместо 4%. Недавно правительство улучшило свой прогноз по инфляции на конец 2017 года до 3,8%. Цель ЦБ РФ по инфляции составляет 4%. В 2018-2019 годах инфляция, по официальным прогнозам и по ожиданиям банка, будет находиться на уровне 4%.

Ключевая ставка Банка России, по ожиданиям Сбербанка, к концу 2017 года составит 8% годовых вместо прогнозировавшихся ранее 8,5%. Сейчас ключевая ставка составляет 9,25%.

Прогноз Сбербанка по росту ВВП РФ на 2017 год не изменился и составляет 1,2%. Экономика в 2018 году вырастет на 1,8% (ранее прогнозировался рост на 1,0%), в 2019 году - на 1,7% (ранее - рост на 1,2%).

Сбербанк ожидает, что курс в 2018 году составит 59,0 руб./$1 (62 руб./$1 ранее), в 2019 году - 59,5 руб./$1 (64 руб./$1).

Кредитная организация не поменяла прогноз по развитию рынка и своего бизнеса в 2017 году: ожидает рост корпоративного кредитования российского банковского сектора в текущем году на уровне 5-7% (сам Сбербанк планирует расти в соответствии с рынком), розничного - на 5-7% (сам банк рассчитывает расти немного лучше, чем сектор). Сбербанк рассчитывает, что корпоративные депозиты в целом по рынку в 2017 году вырастут на 6-8% (банк ожидает роста своего бизнеса немного хуже сектора), розничные депозиты - на 7-9% (сам банк планирует расти в соответствии с сектором).