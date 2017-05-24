Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 24 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 56,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,23 руб./EUR1, поднявшись на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 20,83 копейки, до 59,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти, демонстрирующей в среду вечером высокую волатильность на ожиданиях решения ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения о сокращении нефтедобычи, а также после выхода еженедельных данных по запасам от Минэнерго США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 0,76% - до $53,74 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,74% - до $51,09 за баррель.

Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи заявил, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти следует продлить всего на 6 месяцев.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев. При этом загруженность нефтеперерабатывающих предприятий выросла до 17,4 млн баррелей в сутки (б/с), что является вторым из самых существенных показателей за 27 лет отслеживания этих данных.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, торги в среду проходили в относительно спокойном режиме. "Диапазон торгов очень небольшой, пара "доллар-рубль" весь день провела в диапазоне 40 копеек, между 56,2-56,6 руб./$1. После выхода данных по запасам в США нефть немного подрастала, достигнув на максимуме $54,6 за баррель, рубль следом также немного повышался. В целом же спокойный день, все более или менее на месте и в привычных рамках", - подчеркивает он.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов обращает внимание, что из сегодняшних сообщений о заседании ОПЕК+ стало ясно, что пока до конца не определены ни участники нового соглашения, ни срок его действия. "Некоторые участники текущей сделки не хотят продления на 9 месяцев ввиду ввода новых добывающих мощностей в начале 2018 года. И этот фактор создает риски ускорения роста предложения в начале следующего года от стран - участниц действующего соглашения", - подчеркивает он.

Ситуация для рубля, по мнению аналитика, также далеко не безоблачная. "Во-первых, несмотря на разговоры об успехе сделки ОПЕК, это, скорее, попытка нефтедобывающих стран увеличить свои доходы от нефти хотя бы в краткосрочной перспективе (в долгосрочной это не сработает). Поэтому до конца года возможны негативные сюрпризы по ценам на нефть. Во-вторых, быстрое снижение ключевой ставки ЦБ будет означать снижение привлекательности carry trade. В какой-то момент все те нерезиденты, которые заходили в ОФЗ, могут задуматься о фиксации прибыли, что приведет к падению рубля. Поэтому если сейчас рублевые активы - это однозначно интересный класс активов, то до конца года, возможно, придется "переворачиваться", - не исключает Д.Асаинов.

"На данный момент для рубля самым важным фактором является именно цена на нефть. Фактически все другие воздействия имеют лишь ограниченное влияние, включая геополитические риски. При этом позитив от продления соглашения по нефти, которое должно состояться 25 мая, будет ограниченным. Даже если цены вырастут до $55 за баррель и выше, это будет краткосрочным фактором, и в лучшем случае пара "доллар-рубль" рубль будет штурмовать отметку 56 руб./$1. Но уже через пару недель трейдеры и инвесторы вспомнят о том, что ставки против рубля наращиваются, приток спекулятивного капитала замедляется, а состояние платежного баланса окажет традиционно сильнейшее давление на российскую валюту", - полагает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

В свою очередь, аналитики Бинбанка не исключают более существенного роста рубля. "Мы, как и ранее, считаем, что продление соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев при прежних квотах позволит паре "доллар-рубль" приблизиться к уровню 55,5 руб./$1 к концу недели, а при более оптимистичных итогах встречи не исключено движение к уровню 55 руб./$1", - отмечают они.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 мая на 28,09 копейки, до 56,27 руб./$1, и опустил курс евро на 69,86 копейки, до 62,92 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 15,98 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,3506 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 8,29 копейки по отношению к 23 мая и составил 56,3834 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 852,495 млн, из которых $1 млрд 228,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 624,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 62,86 копейки ко вторнику - до 62,9839 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 40,8 копейки по отношению к 23 мая и составил 63,0779 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,17 млн, из которых EUR225,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR247,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,21% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,44% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 9,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 9,45% годовых.