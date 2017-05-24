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Рынок акций РФ в среду просел к 1950п по индексу ММВБ во главе с АФК "Система"

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в среду просел в район 1950 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами АФК "Система" из-за увеличения суммы иска "Роснефти"; инвесторы ожидали итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения об ограничении добычи сырья.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1951,98 пункта (-0,4%, минимум дня - 1936,99 пункта), индекс РТС - 1087,59 пункта (-0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 56,55 рубля (+0,19 рубля).

"Роснефть" 23 мая направила в Арбитражный суд Башкирии обращение об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО "АФК "Система" до 170,6 млрд рублей (ранее сумма иска составляла 106,6 млрд рублей). Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что размер требований к "Системе" по реорганизации "Башнефти" (MOEX: BANE), скорее всего, финальный, но "Роснефть" не исключает других исков.

На этом фоне подешевели акции АФК "Система" (-10,3%), "Башнефти" (-2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Роснефти" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -2,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,2%).

Поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и +0,7% "префы") оказал вышедший утром сильный отчет за первый квартал по МСФО: чистая прибыль банка выросла на 41,5% - до 166,6 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что Сбербанк получил за январь-март 160 млрд рублей чистой прибыли.

Подросли бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%).

В Азии в среду динамика индексов оказалась смешанной, упал Китай после того, как международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг КНР впервые за 30 лет - до "A1" с "Aa3" - из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного".

На фондовых площадках Европы в среду также нет единого вектора (FTSE растет на 0,4%, CAC 40 просел на 0,1%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США о запасах нефти оказалась позитивной для рынка: резервы нефти сократились на 4,432 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сократились запасы бензина и дистиллятов, хотя и чуть меньше прогнозов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $54,02 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), июльская цена WTI - $51,33 за баррель (-0,3% и +0,7% во вторник).

Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Его коллега из Венесуэлы Нельсон Мартинес подтвердил эту информацию и добавил, что сокращение добычи рекомендовано на текущем уровне.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также сообщил, что комитет принял решение о продлении действия соглашения до конца марта 2018 года.

Между тем министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи в интервью Bloomberg TV заявил, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти следует продлить как минимум на шесть месяцев.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынки в среду находились в режиме ожидания перед публикацией протокола майского заседания ФРС США, из которого инвесторы рассчитывают извлечь информацию о перспективах и сроках дальнейшего повышения ставок регулятором. С одной стороны, участники рынков предвкушают очередное повышение ставок в июне - вероятность такого исхода на фьючерсном рынке оценивается более чем в 80%. С другой стороны, предполагается, что неуверенность в динамичном росте экономики США будет удерживать ФРС от решительных действий.

Европейские фондовые индексы, индексы развивающихся стран и ряд commodities немного просели на фоне решения агентства Moody's понизить рейтинг Китая впервые почти за 30 лет из-за растущего долга страны. Российские фондовые индексы ММВБ и РТС в среду просели, но остались вблизи важных уровней 1950 и 1100 пунктов соответственно. Нефть Brent замерла в диапазоне $54-54,5 за баррель в ожидании итогов встречи ОПЕК. Потенциал роста стоимости нефти и укрепления рубля из-за существующих рисков остается ограниченным, считает аналитик.

По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, инвесторы перед значимыми событиями предпочитают дождаться определенности, прежде чем начинать покупки. Рынок практически не сомневается в июньском повышении ставки ФРС, что не самым лучшим образом сказывается на рискованных активах. Кроме того, в четверг ОПЕК объявит решение по судьбе соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Чтобы рынки воспрянули духом, продлить соглашение ОПЕК+ необходимо как минимум на 9 месяцев, а лучше - на год.

Между тем нефть к вечеру среды растеряла оптимистичный запал, несмотря на статистику Минэнерго США, которая дает шансы на движение Brent вверх в район $56-57 за баррель. Единственное, что сможет вызвать разочарование, - это меньший, чем предполагается, срок продления соглашения в формате ОПЕК+ (например, всего на 6 месяцев).

На валютном рынке доллар стабилизировался в районе 56,5 руб./$1, рынок не исключает вмешательства ЦБ РФ и Минфина с покупками валюты. С другой стороны, компании-экспортеры продолжают продавать валютную выручку в преддверии пика налоговых платежей. Если тон ФРС США будет достаточно агрессивным, пара доллар/рубль уже в четверг при открытии торгов может подскочить к отметке 57 руб./$1.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков отметил сообщение мониторингового комитета ОПЕК о том, что по состоянию на апрель участники картеля и присоединившиеся к ним крупнейшие независимые производители на 2% перевыполнили договоренности об ограничении добычи, достигнутые в ноябре прошлого года. Рынок закладывается на то, что соглашение будет продлено на 9 месяцев - до конца I квартала 2018 года, о чем ранее сообщали в совместном заявлении Саудовская Аравия и Россия.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение к соглашению Египта и Туркмении. На этом фоне нефть Brent пытается закрепиться выше $54 за баррель. По законам рынка о "продаже на фактах", после оглашения решения может начаться техническая коррекция вниз. Но если решение о продлении будет все-таки принято, данное событие может стать фактором поддержки в среднесрочной перспективе и положительно скажется на ценовой конъюнктуре рынка "черного золота".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, новостной фон для российского рынка акций в среду был негативный из-за снижения рейтинга Китая агентством Moody's и увеличения суммы иска "Роснефти" к АФК "Система". Акции Сбербанка снизились, несмотря на сильную отчетность за первый квартал. Частично этому способствовала информация о том, что АСВ планирует повысить отчисления в фонд страхования вкладов. Кроме того, российский рынок болезненно отреагировал на обсуждения в Конгрессе США возможного вмешательства России в процесс последних выборов в США. В случае получения доказательств последнего санкции в отношении российских компаний могут быть расширены.

Вечером в среду настроения инвесторов поддержала информация о том, что министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи еще на 9 месяцев, о чем сообщил министр энергетики Саудовской Аравии.

В четверг интерес представляют квартальные отчеты "ОГК-2" (MOEX: OGKB), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "АЛРОСА" и "Мегафона" (MOEX: MFON). Последний также проведет "День инвестора", на котором менеджмент может представить обновленную информацию о стратегии развития компании. Совет директоров "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) примет решение по объемам выплат дивидендов, а в Вене завершится саммит ОПЕК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-14,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-12,8%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-4,4%).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг контрагента банка "ФК Открытие" до "B+" с "BB-", а также долгосрочный рейтинг банка "ФК Открытие" по национальной шкале до "ruA" с "ruAA-".

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+20%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+12%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+11,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+10,5%, до 58,95 рубля).

Совет директоров "Ленэнерго" на заочном заседании 22 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании 14 июня принять решение выплатить дивиденды за 2016 год из расчета 0,1331 руб. на обыкновенную акцию и 8,1074 руб. на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 1,9 млрд рублей из чистой прибыли по РСБУ.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,696 млрд рублей (из них 7,756 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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