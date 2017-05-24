Цены евробондов РФ в среду изменяются незначительно на фоне стабильных UST и нефти

Москва. 24 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне стабильной ситуации как в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и на нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника всего на 8 базисных пунктов - до 120,58% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта относительно итогов 23 мая, составив 101,08% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,52% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 3 пункта и составил 75 базисных пунктов.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 23 мая на 12 базисных пунктов - до 117,33% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали всего на 7 базисных пунктов - до 113,44% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 4,70% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 105,7% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,99% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 10 пунктов, до 108,76% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,32% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами отсутствия на рынке российских еврооблигаций ярко выраженной тенденции является как стабильная ситуация в секторе базовых активов - US Treasuries, так и нейтральная динамика мировых цен на нефть. При этом мировые инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут пролить свет относительно дальнейшей денежно-кредитной политики американского ЦБ. Кроме того, ситуация на нефтяных площадках также не способствует активизации игры в ту или иную сторону; публикация в США еженедельной статистики по запасам также не привела к какой-либо активности на торгах нефтяными фьючерсами.

Цены на нефть стабильны в среду после публикации данных о снижении запасов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла всего на 0,1% - до $54,20 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,05% - до $51,5 за баррель. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.