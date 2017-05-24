24 мая 2017 года 18:32
Цены евробондов РФ в среду изменяются незначительно на фоне стабильных UST и нефти
Москва. 24 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне стабильной ситуации как в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и на нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника всего на 8 базисных пунктов - до 120,58% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта относительно итогов 23 мая, составив 101,08% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,52% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 3 пункта и составил 75 базисных пунктов.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 23 мая на 12 базисных пунктов - до 117,33% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали всего на 7 базисных пунктов - до 113,44% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 4,70% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 105,7% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,99% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 10 пунктов, до 108,76% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,32% годовых).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами отсутствия на рынке российских еврооблигаций ярко выраженной тенденции является как стабильная ситуация в секторе базовых активов - US Treasuries, так и нейтральная динамика мировых цен на нефть. При этом мировые инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут пролить свет относительно дальнейшей денежно-кредитной политики американского ЦБ. Кроме того, ситуация на нефтяных площадках также не способствует активизации игры в ту или иную сторону; публикация в США еженедельной статистики по запасам также не привела к какой-либо активности на торгах нефтяными фьючерсами.
Цены на нефть стабильны в среду после публикации данных о снижении запасов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла всего на 0,1% - до $54,20 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,05% - до $51,5 за баррель. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
24 мая 2017 года 19:22
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в среду просел в район 1950 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами АФК "Система" из-за увеличения суммы иска "Роснефти"; инвесторы ожидали итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения об ограничении добычи сырья. читать дальше
.
24 мая 2017 года 19:10
"В среду банки уже, вероятно, проводили предварительные платежи по НДС, НДПИ и акцизам (окончательные расчеты намечены на завтра). Однако ситуация на рынке межбанковского кредитования оставалась стабильной: ставка MosPrime o/n скорректировалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, ставка RUONIA... читать дальше
.
24 мая 2017 года 18:53
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
.
24 мая 2017 года 18:22
"В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замирают у отметки $54,2. Картель с начала недели занялся активным наполнением новостного фона вербальными интервенциями: большинство участников сделки ОПЕК+, включая наиболее крупных Саудовскую Аравию и РФ, заявили о своем согласии на... читать дальше
.
24 мая 2017 года 17:55
"Завтра участники соглашения ОПЕК+ с высокой вероятностью продлят мораторий на увеличение добычи нефти до марта 2018 года, - отмечают эксперты БК "Регион". - Как и в конце 2016 года, это позволит предотвратить падение цен, но вряд ли обеспечит существенный рост. И дело не в том, насколько активно... читать дальше
.
24 мая 2017 года 17:23
Citi дает рекомендацию "держать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, составляет $4,6 за штуку.
По данным информационно-аналитического... читать дальше
.
24 мая 2017 года 16:57
"Ближайшее заседание ЦБ РФ пройдет 16 июня и есть вероятность, что ставка будет снижена еще на 0,5 п.п. Возможно, что это приведет и к укреплению рубля, так как подтвердит опасения инвесторов, что "окно" возможностей для входа в сделки "carry trade" по рублю закрывается, что, в свою очередь,... читать дальше
.
24 мая 2017 года 16:43
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,8%, откатываясь до 1945 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 1%, до 1087 пунктов. Внешний фон нейтрален. Сегодня по итогам... читать дальше
.
24 мая 2017 года 16:17
Внимание рынков на текущей неделе приковано к саммиту ОПЕК, который завершится завтра. Основным вопросом остается соглашение по ограничению добычи нефти, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.
Срок действия нового соглашения еще не определён, так как некоторые участники текущей... читать дальше
.
24 мая 2017 года 15:45
Москва. 24 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль понижается к бивалютной корзине в связи с небольшой фиксацией прибыли на фоне стабильной нефти. читать дальше
.
24 мая 2017 года 15:44
"В среду, 24 мая, рост рисков ввода новых санкций, а также падение акций компаний, входящих в холдинг АФК "Система", оказывают давление на российские индексы акций. Дело в том, что вчера состоялись открытые слушания в Конгрессе США, где обсуждалось вмешательство в ход президентской гонки в прошлом... читать дальше
.
24 мая 2017 года 15:25
"Из наиболее значимой статистики ждем официальную информацию о запасах нефти в США (17:00 мск). Торги на российском рынке акций проходят в "минусе, до появления новостей из Вены допускаем сохранение сложившегося тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.
24 мая 2017 года 15:10
Аналитическое управление компании «Финам» подготовило исследование потенциальной динамики акций First Solar – одной из крупнейших компаний США, специализирующихся в области солнечной энергетики. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций First Solar составляет $43 при текущей цене – в районе... читать дальше
.
24 мая 2017 года 14:32
"После вчерашнего подъема курса доллара сегодня на европейской сессии курсы основных валют вновь относительно стабильны, - констатируют эксперты Forexite. - Курс евро/доллар находится в пределах 1.1168-1.1195. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1.2954-1.2997. Курс доллар/иена находится между... читать дальше
.
24 мая 2017 года 14:03
Торговая динамика в первой половине дня на фондовом рынке разнонаправленная, несмотря на хороший внешний фон, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В заметном минусе акции АФК Система и ее дочерней структуры МТС, ушедшие в «красную... читать дальше
.