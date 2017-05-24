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24 мая 2017 года 18:22
В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замерли у отметки $54,2 - Бинбанк
"В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замирают у отметки $54,2. Картель с начала недели занялся активным наполнением новостного фона вербальными интервенциями: большинство участников сделки ОПЕК+, включая наиболее крупных Саудовскую Аравию и РФ, заявили о своем согласии на продление пакта до конца 1кв 2018 года. Однако более интересными для участников рынка стали комментарии официальных лиц организации по поводу того, что на итоговом заседании 25 мая будут рассмотрены варианты продления соглашения сроком на 12 месяцев (до конца 2кв 2018), а также на весь 2018 год. Еще больше пищи для размышлений добавили высказывания министра нефти Алжира, который открыто заявил о том, что картель не исключает возможностей для внесения дополнительных опций в соглашение в виде увеличения объемов сокращения добычи нефти для некоторых участников. Снижение запасов сырья в штатах также остается на стороне поддержки нефти. Мы полагаем, что наиболее вероятным исходом завтрашнего заседания станет увеличение срока действия пакта на 9 месяцев, реализация которого позволит котировкам устремиться к уровням выше $55. В тоже время, в виду неоднократных намеков со стороны официальных лиц стран-участников сделки, мы видим наличие интриги в завтрашней встрече ОПЕК+: в том случае, если экспортеры вкупе с продлением действия сделки договорятся об увеличении объемов сокращения добычи, нефтяные цены могут продемонстрировать активный рост в диапазон $56-57", - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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24 мая 2017 года 19:22
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в среду просел в район 1950 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами АФК "Система" из-за увеличения суммы иска "Роснефти"; инвесторы ожидали итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения об ограничении добычи сырья. читать дальше
.24 мая 2017 года 19:10
Положительный исход завтрашней встречи производителей нефти может укрепить рубль «в моменте» до диапазона 55,0-55,5 руб. - ИК "Велес Капитал"
"В среду банки уже, вероятно, проводили предварительные платежи по НДС, НДПИ и акцизам (окончательные расчеты намечены на завтра). Однако ситуация на рынке межбанковского кредитования оставалась стабильной: ставка MosPrime o/n скорректировалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, ставка RUONIA... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:53
Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:32
Москва. 24 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне стабильной ситуации как в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и на нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.24 мая 2017 года 17:55
"Завтра участники соглашения ОПЕК+ с высокой вероятностью продлят мораторий на увеличение добычи нефти до марта 2018 года, - отмечают эксперты БК "Регион". - Как и в конце 2016 года, это позволит предотвратить падение цен, но вряд ли обеспечит существенный рост. И дело не в том, насколько активно... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:23
Citi дает рекомендацию "держать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, составляет $4,6 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:57
"Ближайшее заседание ЦБ РФ пройдет 16 июня и есть вероятность, что ставка будет снижена еще на 0,5 п.п. Возможно, что это приведет и к укреплению рубля, так как подтвердит опасения инвесторов, что "окно" возможностей для входа в сделки "carry trade" по рублю закрывается, что, в свою очередь,... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:43
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,8%, откатываясь до 1945 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 1%, до 1087 пунктов. Внешний фон нейтрален. Сегодня по итогам... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:17
При успешном завершении встречи ОПЕК нефть марки Brent будет в диапазоне USD 55-57 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
Внимание рынков на текущей неделе приковано к саммиту ОПЕК, который завершится завтра. Основным вопросом остается соглашение по ограничению добычи нефти, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. Срок действия нового соглашения еще не определён, так как некоторые участники текущей... читать дальше
.24 мая 2017 года 15:45
Москва. 24 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль понижается к бивалютной корзине в связи с небольшой фиксацией прибыли на фоне стабильной нефти. читать дальше
.24 мая 2017 года 15:44
"В среду, 24 мая, рост рисков ввода новых санкций, а также падение акций компаний, входящих в холдинг АФК "Система", оказывают давление на российские индексы акций. Дело в том, что вчера состоялись открытые слушания в Конгрессе США, где обсуждалось вмешательство в ход президентской гонки в прошлом... читать дальше
.24 мая 2017 года 15:25
"Из наиболее значимой статистики ждем официальную информацию о запасах нефти в США (17:00 мск). Торги на российском рынке акций проходят в "минусе, до появления новостей из Вены допускаем сохранение сложившегося тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.24 мая 2017 года 15:10
Аналитическое управление компании «Финам» подготовило исследование потенциальной динамики акций First Solar – одной из крупнейших компаний США, специализирующихся в области солнечной энергетики. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций First Solar составляет $43 при текущей цене – в районе... читать дальше
.24 мая 2017 года 14:32
"После вчерашнего подъема курса доллара сегодня на европейской сессии курсы основных валют вновь относительно стабильны, - констатируют эксперты Forexite. - Курс евро/доллар находится в пределах 1.1168-1.1195. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1.2954-1.2997. Курс доллар/иена находится между... читать дальше
.24 мая 2017 года 14:03
Публикация протокола заседания ФРС будет способствовать росту бумаг финансового сектора - ИК "Фридом-Финанс"
Торговая динамика в первой половине дня на фондовом рынке разнонаправленная, несмотря на хороший внешний фон, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В заметном минусе акции АФК Система и ее дочерней структуры МТС, ушедшие в «красную... читать дальше
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