В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замерли у отметки $54,2 - Бинбанк

"В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замирают у отметки $54,2. Картель с начала недели занялся активным наполнением новостного фона вербальными интервенциями: большинство участников сделки ОПЕК+, включая наиболее крупных Саудовскую Аравию и РФ, заявили о своем согласии на продление пакта до конца 1кв 2018 года. Однако более интересными для участников рынка стали комментарии официальных лиц организации по поводу того, что на итоговом заседании 25 мая будут рассмотрены варианты продления соглашения сроком на 12 месяцев (до конца 2кв 2018), а также на весь 2018 год. Еще больше пищи для размышлений добавили высказывания министра нефти Алжира, который открыто заявил о том, что картель не исключает возможностей для внесения дополнительных опций в соглашение в виде увеличения объемов сокращения добычи нефти для некоторых участников. Снижение запасов сырья в штатах также остается на стороне поддержки нефти. Мы полагаем, что наиболее вероятным исходом завтрашнего заседания станет увеличение срока действия пакта на 9 месяцев, реализация которого позволит котировкам устремиться к уровням выше $55. В тоже время, в виду неоднократных намеков со стороны официальных лиц стран-участников сделки, мы видим наличие интриги в завтрашней встрече ОПЕК+: в том случае, если экспортеры вкупе с продлением действия сделки договорятся об увеличении объемов сокращения добычи, нефтяные цены могут продемонстрировать активный рост в диапазон $56-57", - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович.