Рубль развернулся вниз после утреннего повышения на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 24 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль понижается к бивалютной корзине в связи с небольшой фиксацией прибыли на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 56,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,18 руб./EUR1, поднявшись на 14,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 11,3 копейки, до 59,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 мая на 28,09 копейки, до 56,27 руб./$1, и опустил курс евро на 69,86 копейки, до 62,92 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро днем в среду на фоне стабильных цен на нефть, почти не отреагировавших на ожидаемое решение стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей продлить сделку по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подорожали на 0,2% - до $54,26 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду повысились на 0,1% - до $51,52 за баррель.

Также инвесторы ждут еженедельных данных о товарных запасах нефти в США, которые министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК. Согласно прогнозам, ожидается уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

"После утреннего подъема рубль перешел в оборону. Но в целом пока держится довольно стойко благодаря активности экспортеров и покупкам нефти. Однако импульс роста котировок "черного золота" выглядит неуверенным, и это ограничивает потенциал дальнейшего укрепления российской валюты", - подчеркнул эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский.

"Российский рубль в среду днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. В рамках текущего налогового периода в России заметный спрос на рубли на внутреннем рынке ликвидности ожидается в четверг, 25 мая, когда должны быть уплачены акцизы, НДПИ и НДС. Следующие выплаты ожидаются в срок до 29 мая, когда должны быть реализованы обязательства по уплате налога на прибыль организаций, и 31 мая, когда погашается налог на доходы физлиц", - отметила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период и сопутствующие ему масштабные обменные операции со стороны крупных экспортеров для уплаты НДС и НДПИ. Подобная поддержка продолжится до 25 мая включительно, и дальнейшая судьба рубля вновь будет в руках нефтяного рынка, где главную роль будет играть встреча в четверг членов ОПЕК, где вновь будут обсуждаться детали продления глобального пакта", - считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

"Основную поддержку рубль сейчас получает со стороны налогового периода. Также в пользу покупок валюты сыграла позитивная статистика в РФ. В апреле розничные продажи, наконец, прервали длительную череду падения, а уровень безработицы снизился. В более широком смысле условия для роста рубля создает позиция ЦБ РФ, который считает, что в занижении позиции национальной валюты больше минусов, нежели плюсов", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,21% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,44% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 9,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 9,45% годовых.