Снижение индекса ММВБ пройдет в пределах 0,75-1% - ИК "ФИНАМ"

"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,8%, откатываясь до 1945 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 1%, до 1087 пунктов. Внешний фон нейтрален. Сегодня по итогам основной сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,75-1%. На валютном рынке пара доллар/рубль из-за падающей нефти может прибавить до 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.