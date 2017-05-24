При успешном завершении встречи ОПЕК нефть марки Brent будет в диапазоне USD 55-57 за баррель - УК "Альфа-Капитал"

Внимание рынков на текущей неделе приковано к саммиту ОПЕК, который завершится завтра. Основным вопросом остается соглашение по ограничению добычи нефти, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.

Срок действия нового соглашения еще не определён, так как некоторые участники текущей сделки не хотят продления на 9 месяцев ввиду ввода новых добывающих мощностей в начале 2018 года. И этот фактор создает риски ускорения роста предложения в начале 2018 года от стран участниц действующего соглашения.

Участники нового соглашения ещё не определены. Расширение количества участников возможно, но присоединиться могут только небольшие нефтедобывающие страны: Туркменистан, Египет. Объем добычи нефти у них небольшой 250 и 490 тыс. баррелей в день соответственно. А сокращение ими объемов добычи будет незначительным для глобального рынка, скорее всего, в районе 10 тыс. баррелей в день каждая.

При заключении нового соглашения ОПЕК сформировал цель, которую они преследуют: сократить мировые запасы сырой нефти до 5-летнего среднего значения. Но конечная цель, естественно – это поднять цену нефти, пусть и ненадолго.

"При успешном завершении встречи вряд ли мы увидим сильное движение в нефтяных котировках. Нефть марки Brent будет, примерно, в диапазоне USD 55-57 за баррель. Сдерживать рост будут ожидания по росту добычи в странах вне соглашения, которые являются основными бенефициарами стабильных цен на нефть. Сегодня опасений добавил Ирак, который заявил о планах хеджировать четверть добываемой нефти", - указывает специалист УК "Альфа-Капитал".