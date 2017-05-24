Во второй половине среды ждем стабилизации российских индексов акций - Dukascopy Bank SA

"В среду, 24 мая, рост рисков ввода новых санкций, а также падение акций компаний, входящих в холдинг АФК "Система", оказывают давление на российские индексы акций. Дело в том, что вчера состоялись открытые слушания в Конгрессе США, где обсуждалось вмешательство в ход президентской гонки в прошлом году. При этом несколько сенаторов уже подготовили новый пакет санкционных мер против российских компаний в случае, если будет доказано влияние третьих лиц на итоги президентской кампании. На этом негативном фоне индекс ММВБ не удержался на значимом уровне в 1950 пунктов и потерял по итогам первой половины дня 0,7%. Индекс РТС снизился на 1% - до 1086 пунктов. Во второй половине дня российские индексы акций могут стабилизироваться на ожиданиях выхода еженедельной статистики от Минэнерго США и итогов консультационной встречи представителей нефтедобывающих стран, в которой примет участие министр энергетики РФ Александр Новак", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.