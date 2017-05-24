Торговый диапазон на сегодня составляет 56,10-56,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль на Московской бирже сегодня торгуется в плюсе к доллару, - отмечают аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Российскую валюту подкрепляет стабильная нефть, а также операции carry trade и выплаты в рамках налогового периода. Резкие скачки курса на нейтральном внешнем фоне маловероятны. Участники рынка скупают нефтяные контракты, реагируя на заявления о готовности России и Саудовской Аравии продлить соглашение по сокращению объемов добычи «черного золота» до марта 2018 года. Однако в дальнейшем котировки будут расти только при условии, что все участники пакта поддержат позицию Москвы и Эр-Рияда. Если договориться в Вене не получится, нефть может серьезно подешеветь на фоне разочарования игроков. Объектом пристального интереса для рынков является позиция Федеральной резервной системы: ожидается, что обнародование протокола последнего заседания ФРС укрепит ожидания насчет июньского повышения процентных ставок. При этом опубликованные накануне экономические отчеты обозначили уязвимость американской экономики, а налоговые инициативы Дональда Трампа пока лишены конкретных очертаний. Определенную поддержку доллару оказало снижение стоимости американского госдолга: доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 базисных пункта. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,10-56,60 руб./долл.".