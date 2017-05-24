Растет вероятность движения пары доллар/рубль к отметке 56 - Промсвязьбанк

"Возможно, локальная поддержка для рубля вчера исходила со стороны экспортеров, продающих валюту под налоговые выплаты, пик которых приходится на 25-29 мая. Общая сумма выплат в этом месяце относительно небольшая – мы оцениваем ее примерно в 690 млрд руб. без учета страховых взносов. В условиях относительно комфортного уровня ликвидности налоговый период может оказывать лишь локальную поддержку рублю в ближайшие дни. На рынке МБК ставка Mosprime o/n во вторник снизилась до 9,25%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ увеличился до 2,84 трлн руб. Вчера ЦБ РФ провел депозитный аукцион сроком на одну неделю, с

приближением налогового периода лимиты были уменьшены с 630 млрд руб. до 490 млрд руб. (объем предложения со стороны банков составил 490 млрд руб.). При сохранении позитивной динамики на рынке нефти растет вероятность движения пары доллар/рубль к отметке 56", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.