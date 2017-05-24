Настало время для коррекции евро в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС - "Нордеа Банк"

"Доллар продолжает вчерашнее ралли, даже несмотря на выход сверх-позитивной статистики из Еврозоны – производственная активность в Германии (PMI) выросла до рекордной отметки в 59,4 пункта – лучший результат за шесть лет, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - По всей видимости, рынок начинает считать евро переукрепившимся, и настало время для коррекции в преддверие заседаний ЕЦБ и ФРС, от которых ждут сохранения разнонаправленных траекторий монетарной политики. Для рубля сегодня три новости: одна хорошая, одна плохая и одна пока с непредсказуемым эффектом. Позитивная - рубль продолжает получать поддержку от налогового периода – пик платежей приходится на четверг 25 мая. Негативная - анонсированный вчера проект бюджета США предполагает продажу половины стратегических резервов нефти - от распродажи планируется получить в бюджет дополнительные $16.5 млрд. Это может повлечь если не сиюминутный, то отложенный эффект на рынке нефти. Частично данный фактор риска нивелируется тем, что проект бюджета еще «сыроват» и некоторые аналитики нашли там даже арифметические несостыковки, так что весьма вероятна его существенная корректировка. Новость «условно» нейтральная – снижение, впервые с 1989 года, кредитного рейтинга Китая на одну ступень (с Аа3 до А1, до уровня Японии, Израиля, Эстонии,…), прогноз «стабильный». Само снижение рейтинга локомотива развивающихся рынков может нести угрозы включения режима Risk-off, но если посмотреть на причины рейтингового действия – угроза дальнейшей закредитованности страны в угоду поддержанию высоких темпов экономического роста – то это может быть интерпретировано даже позитивно".