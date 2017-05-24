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24 мая 2017 года 11:50

Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексам во главе с АФК "Система" из-за иска "Роснефти"

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел по индексам по главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) из-за увеличения суммы иска "Роснефти" (MOEX: ROSN), инвесторы ожидают итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения об ограничении добычи сырья.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1957,99 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1095,46 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 56,31 рубля (-0,06 рубля).

"Роснефть" 23 мая направила в Арбитражный суд Башкирии обращение об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО "АФК "Система" до 170,6 млрд рублей (ранее сумма иска составляла 106,6 млрд рублей). Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что размер требований к "Системе" по реорганизации "Башнефти" (MOEX: BANE), скорее всего, финальный, но "Роснефть" не исключает других исков.

На этом фоне торги акциями АФК "Система" стартовали обвалом более чем на 13%, но через час торгов бумаги сократили откат до 6% (12,78 рубля). Также в откате лидируют акции "Башнефти" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%).

Снизился курс акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,9% "префы").

Подросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%).

Поддержку акциям Сбербанка оказал опубликованный отчет за первый квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль банка выросла на 41,5% - до 166,6 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что Сбербанк получил за январь-март 160 млрд рублей чистой прибыли.

Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones и S&P 500 завершили "в плюсе" четвертые торги подряд (самый длительный период беспрерывного роста с февраля), отмечает MarketWatch.

В Азии в среду динамика индексов оказалась смешанной, упал Китай после того, как международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг КНР впервые за 30 лет - до "A1" с "Aa3" из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного".

Кроме того, индексный провайдер MSCI Inc. заявил, что у КНР есть "много проблем", которые необходимо решить перед тем, как акции китайских компаний могут быть включены в расчет глобальных фондовых индексов.

По мнению агентства Moody's, хотя продолжающиеся реформы, скорее всего, приведут к трансформации экономики и финансовой системы Китая, они вряд ли предотвратят дальнейший существенный рост долгов в экономике, сопровождаемый увеличением обязательств правительства. Аналитики Moody's считают, что уровень госдолга страны достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.

Нефть в среду дорожает в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, которые соберутся 24-25 мая в Вене, чтобы обсудить план пролонгации текущих ограничений на добычу нефти до конца первого квартала 2018 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $54,46 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), июльская цена WTI - $51,73 за баррель (+0,5% и +0,7% во вторник).

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей, и сократились на 3,2 млн баррелей резервы бензина. Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду в 17:30 МСК, ожидается сокращение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, волатильность на рынке акций сохранится под влиянием разнонаправленных драйверов. Нефтяные котировки повышаются в свете роста вероятности продления ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года). При этом негативным драйвером для рынков выступает понижение суверенного рейтинга Китая агентством Moody's, которое уже вызвало волну опасений по поводу роста мировой экономики на азиатских рынках и может оказать давление на динамику торгов в России.

Кроме того, инвесторы ждут публикации протоколов майского заседания FOMC (после закрытия российского рынка). Эксперты сходятся во мнении, что в июне стоит ждать повышения ключевой ставки США, однако дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС выглядит менее определенной. Таким образом, инвесторы надеются найти в протоколах заседания указания на сроки новых повышений и планы регулятора в отношении программы выкупа активов.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, нефть подогрели ожидания снижения ее запасов в США. В выходящих данных Минэнерго США интерес будут представлять данные о динамике добычи. После периода длительного роста на прошлой неделе впервые было показано небольшое снижение, и главный вопрос состоит в том, не получит ли развитие процесс снижения добычи в США. Поскольку в этом случае добыча в США начнет "подыгрывать" действиям ОПЕК. Однако пока США, увеличивая свою добычу, реально отвоевывали у представителей ОПЕК+ долю рынка.

В целом рынок продолжает с нетерпением ждать результатов встречи ОПЕК+, где будут озвучены предполагаемые действия нефтепроизводителей на ближайшие месяцы. А пока рынок наводняется все новыми и новыми слухами, в том числе "быки" обсуждают возможность продления соглашения ОПЕК+ даже на весь следующий год.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, понижение агентством Moody's кредитного рейтинга Китая подтверждает опасения инвесторов по поводу роста закредитованности экономических субъектов. На фоне постепенного замедления темпов экономического роста растущая долговая нагрузка поднимает вполне закономерный вопрос о кредитоспособности. Собственно, Moody's первым выразил свои растущие опасения в форме понижения суверенного кредитного рейтинга второй экономики мира. Эффект от данного решения на рынки будет ограниченным, но повышенное внимание инвестиционного сообщества к выходящей по Китаю статистике в ближайшее время будет обеспечено. Агентству удалось акцентировать внимание на проблематике и рисках для глобальной экономики со стороны "долгового пузыря" КНР.

Обсуждение Китая с точки зрения рисков его финансовой системы потенциально негативно влияет на восприятие инвестиционным сообществом развивающихся рынков в целом. Однако китайская история в настоящий момент не способна спровоцировать перераспределение потоков капитала. Гораздо большее воздействие оказывают действия мировых центробанков. В этом плане публикуемые протоколы майского заседания ФРС представляются более значимыми для динамики рынков и решений глобальных фондов, нежели действия Moody's.

У АФК "Система" ширятся проблемы, правительство РФ рассматривает возможность адресной приватизации контрольного пакета "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). Отход от принципа конкурентности при продаже госимущества (в конце 2016 года адресно был продан и контрольный пакет "Башнефти") не улучшает восприятие России в глазах иностранных инвесторов, не способствует улучшению инвестиционного климата.

Направление "РусГидро" (MOEX: HYDR) 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды (4,66245 копейки на акцию, общие выплаты - 19,9 млрд рублей) - новость, способная улучшить настроение инвесторов в электроэнергетических именах. Это первая из госкомпаний энергетического сектора, последовавшая рекомендациям Минфина.

По оценке аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, новости о снижении рейтинга Китая оказывают давление на российский рынок, поскольку Китай для России является ключевым торговым партнером. Вполне вероятно, что действия Moody's будут не единичным случаем. Вслед за этим могут последовать пересмотры оценок другими рейтинговыми агентствами. Соответственно, можно ждать роста давления на сырьевые товары, а через них и на российские ценные бумаги.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,4%).

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+29,4%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+13,6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,6%), бумаги АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,303 млрд рублей (из них 1,653 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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