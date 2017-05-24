Дорожающая нефть будет поддерживать российские евробонды - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра нефть Brent продолжает рост в пределах 0,3-0,4% с приближением даты саммита ОПЕК (25 мая), где будет решаться вопрос пролонгации ограничения добычи, и на фоне данных от API о сокращение в США за неделю запасов нефти на 1,5 млн барр., бензина – на 3,2 млн барр. Это должно поддерживать котировки российских евробондов, впрочем, бумаги могут отреагировать на заметный рост доходности treasuries – UST-10 поднялись до 2,28-2,29%, сегодня с утра удерживаются в районе 2,28% годовых. В фокусе инвесторов сегодняшняя публикация протоколов предыдущего заседания ФРС", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.