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24 мая 2017 года 12:22

После оглашения решения ОПЕК цены на нефть могут немного снизиться - ГК "Форекс Клуб"

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 24 мая в 11:15 по московскому времени торговались на уровне 54,78 доллара за баррель, прибавляя с начала мая 5,5%, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Одновременно американский эталон WTI стоил 51,80 доллара за баррель, подорожав за этот период на 5,3%.

Американский институт нефти в рамках своей выборки по итогам прошлой недели зафиксировал снижение коммерческих запасов на 1,5 миллиона баррелей. Эти цифры будут использоваться Агентством энергетической информации для отчета в целом по стране, который будет опубликован сегодня. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, медиана прогнозов предполагает их снижение на 2,1 миллиона баррелей.

Страны ОПЕК с вероятностью почти в 100% завтра огласят, что готовы продлить соглашение по сокращению добычи до конца первого квартала 2017 года. Наверное, самая главная интрига сводится к тому, будут ли еще вместе с этим какие-либо решения, способные подтолкнуть цены вверх. Рынок уже практически заложил продление соглашения в цены, и его официальное оглашение окажет на динамику цен краткосрочное влияние.

Несмотря на то, что есть много сомнений относительно того, эффективен ли план по сокращению добычи и сможет ли ОПЕК+ его придерживаться далее, он создает мощный фундамент под ценами. Их падение ниже 50 долларов за баррель выглядит фундаментально необоснованным, что и подтвердилось парой недель ранее.

"На наш взгляд, сокращение даже в нынешнем виде достаточно эффективно способствует падению запасов в мире, - резюмирует эксперт ГК. - Да, в США они с начала года подросли, но США это не весь мир. Если опереться на оценки Международного энергетического агентства, то сохранение текущей динамики мировых запасов нефти приведет к достижению ими пятилетней средней именно в конце марта 2018 года. К этому моменту ОПЕК и сможет добиться своей главной цели – перевести цены на нефть в диапазон колебаний60-70 долларов за баррель, в котором наиболее влиятельные члены картеля смогут балансировать свои бюджеты. Что касается ближайшей динамики цен, то после оглашения решения ОПЕК цены могут немного снизиться, если участники будут фиксировать прибыли из-за отсутствия дополнительных «плюшек». Однако, затем они снова ввернутся к росту и попробуют сформировать тренд к 60 долларам за баррель".

Опубликовано: /ФК "Форекс Клуб"/
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