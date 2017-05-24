К осени рубль должен опуститься до 62-63 за доллар - РосЕвроБанк

"Торги по рублю открылись небольшим падением в начале недели, но затем российская валюта стабилизировалась. Стоимость нефти пока остается на достаточно высоких уровнях, Brent стоит в районе $53,45, а рубль находится около отметки в 56,6 за доллар. Сейчас для рубля самым важным фактором является именно на нефть. Фактически, все другие воздействия имеют лишь ограниченное влияние, включая геополитические риски. При этом позитив от продления соглашения по нефти, которое должно состояться 25 мая, будет ограниченным.

Даже если цены вырастут $до 55 и выше, это будет краткосрочным фактором, и, в лучшем случае, рубль будет штурмовать 56 к доллару. Но уже через пару недель трейдеры и инвесторы вспомнят о том, что ставки против рубля наращиваются, приток спекулятивного капитала замедляется, а состояние платежного баланса окажет традиционно сильнейшее давление на российскую валюту. В результате, уже к осени рубль должен опуститься до 62-63 за доллар.

Скорее всего, затем он будет двигаться в привычном диапазоне 61-63 руб., что, в целом, устроит правительство, поэтому дополнительных мер по ослаблению рубля ЦБ и ведомства вряд ли стоит ждать", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.