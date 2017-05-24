Покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар интересны в среднесрочной перспективе - "Аналитика Онлайн"

"Министерство экономического развития по поручению Владимира Путина собирает предложения экспертов по вопросу развития экономики до 2035 года, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - В этой связи можно рассказать буквально о нескольких показателях, которые прогнозирует Минэко. В частности, за предстоящие 10 лет производительность труда должна вырасти почти в 3,5 раза, а ВВП увеличится на 176%. При этом, нам обещают, что средняя заработная плата до 2035 года увеличится до 121 000 рублей. В апреле 2017 года в среднем доход россиянина составлял 30 493 рублей. Это на 7,6% меньше, чем годом ранее. Т.е в апреле текущего года упали не только реально располагаемые доходы населения, но и номинальные. Напомним, что совсем недавно Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине, говорил о возобновлении роста доходов населения. Опять же, возникает вопрос, о каком именно населении и какого государства говорил наш президент".

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 56 рублей 430 копеек, евро торгуется в районе 62 рублей 95 копеек, индекс ММВБ располагается на отметке 1960 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 55 долларам за баррель.

Очередной подъем на нефтяном рынке вызван, по мнению эксперта компании, заявлениями министра энергетики Алжира. Нуреддин Бутарфа сказал, что участники предстоящей встречи экспортеров предварительно обсуждают продление сделки по сокращению добычи еще на год. Сама встреча продет в столице Австрии 25 мая. Котировки черного золота растут с 5 мая на позитивных ожиданиях итогов переговоров.

"Российская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Рубль растет на фоне налоговой недели и благодаря росту черного золота. Однако, 25 число - финальный день уплаты экспортных налогов. Помимо этого со сделкой ОПЕК может сработать старое правило «Покупай на слухах - продавай на фактах». Сейчас нефть растет на слухах, а по факту вполне возможна фиксация прибыли. Что касается наших рекомендаций здесь, то они по-прежнему остаются без изменений. Мы считаем, что покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты интересны в среднесрочной перспективе. Целями здесь могут выступать отметки 62-63 рубля", - заключает эксперт компании "Аналитика Онлайн".