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Главная / Мнения аналитиков / Покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар интересны в среднесрочной перспективе - "Аналитика Онлайн"
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24 мая 2017 года 11:21
Покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар интересны в среднесрочной перспективе - "Аналитика Онлайн"
"Министерство экономического развития по поручению Владимира Путина собирает предложения экспертов по вопросу развития экономики до 2035 года, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - В этой связи можно рассказать буквально о нескольких показателях, которые прогнозирует Минэко. В частности, за предстоящие 10 лет производительность труда должна вырасти почти в 3,5 раза, а ВВП увеличится на 176%. При этом, нам обещают, что средняя заработная плата до 2035 года увеличится до 121 000 рублей. В апреле 2017 года в среднем доход россиянина составлял 30 493 рублей. Это на 7,6% меньше, чем годом ранее. Т.е в апреле текущего года упали не только реально располагаемые доходы населения, но и номинальные. Напомним, что совсем недавно Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине, говорил о возобновлении роста доходов населения. Опять же, возникает вопрос, о каком именно населении и какого государства говорил наш президент". На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 56 рублей 430 копеек, евро торгуется в районе 62 рублей 95 копеек, индекс ММВБ располагается на отметке 1960 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 55 долларам за баррель. Очередной подъем на нефтяном рынке вызван, по мнению эксперта компании, заявлениями министра энергетики Алжира. Нуреддин Бутарфа сказал, что участники предстоящей встречи экспортеров предварительно обсуждают продление сделки по сокращению добычи еще на год. Сама встреча продет в столице Австрии 25 мая. Котировки черного золота растут с 5 мая на позитивных ожиданиях итогов переговоров. "Российская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Рубль растет на фоне налоговой недели и благодаря росту черного золота. Однако, 25 число - финальный день уплаты экспортных налогов. Помимо этого со сделкой ОПЕК может сработать старое правило «Покупай на слухах - продавай на фактах». Сейчас нефть растет на слухах, а по факту вполне возможна фиксация прибыли. Что касается наших рекомендаций здесь, то они по-прежнему остаются без изменений. Мы считаем, что покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты интересны в среднесрочной перспективе. Целями здесь могут выступать отметки 62-63 рубля", - заключает эксперт компании "Аналитика Онлайн".
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24 мая 2017 года 19:22
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в среду просел в район 1950 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами АФК "Система" из-за увеличения суммы иска "Роснефти"; инвесторы ожидали итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения об ограничении добычи сырья. читать дальше
.24 мая 2017 года 19:10
Положительный исход завтрашней встречи производителей нефти может укрепить рубль «в моменте» до диапазона 55,0-55,5 руб. - ИК "Велес Капитал"
"В среду банки уже, вероятно, проводили предварительные платежи по НДС, НДПИ и акцизам (окончательные расчеты намечены на завтра). Однако ситуация на рынке межбанковского кредитования оставалась стабильной: ставка MosPrime o/n скорректировалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, ставка RUONIA... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:53
Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:32
Москва. 24 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне стабильной ситуации как в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и на нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.24 мая 2017 года 18:22
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.24 мая 2017 года 17:55
"Завтра участники соглашения ОПЕК+ с высокой вероятностью продлят мораторий на увеличение добычи нефти до марта 2018 года, - отмечают эксперты БК "Регион". - Как и в конце 2016 года, это позволит предотвратить падение цен, но вряд ли обеспечит существенный рост. И дело не в том, насколько активно... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:23
Citi дает рекомендацию "держать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, составляет $4,6 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:57
"Ближайшее заседание ЦБ РФ пройдет 16 июня и есть вероятность, что ставка будет снижена еще на 0,5 п.п. Возможно, что это приведет и к укреплению рубля, так как подтвердит опасения инвесторов, что "окно" возможностей для входа в сделки "carry trade" по рублю закрывается, что, в свою очередь,... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:43
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,8%, откатываясь до 1945 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 1%, до 1087 пунктов. Внешний фон нейтрален. Сегодня по итогам... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:17
При успешном завершении встречи ОПЕК нефть марки Brent будет в диапазоне USD 55-57 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
Внимание рынков на текущей неделе приковано к саммиту ОПЕК, который завершится завтра. Основным вопросом остается соглашение по ограничению добычи нефти, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. Срок действия нового соглашения еще не определён, так как некоторые участники текущей... читать дальше
.24 мая 2017 года 15:45
Москва. 24 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль понижается к бивалютной корзине в связи с небольшой фиксацией прибыли на фоне стабильной нефти. читать дальше
.24 мая 2017 года 15:44
"В среду, 24 мая, рост рисков ввода новых санкций, а также падение акций компаний, входящих в холдинг АФК "Система", оказывают давление на российские индексы акций. Дело в том, что вчера состоялись открытые слушания в Конгрессе США, где обсуждалось вмешательство в ход президентской гонки в прошлом... читать дальше
.24 мая 2017 года 15:25
"Из наиболее значимой статистики ждем официальную информацию о запасах нефти в США (17:00 мск). Торги на российском рынке акций проходят в "минусе, до появления новостей из Вены допускаем сохранение сложившегося тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.24 мая 2017 года 15:10
Аналитическое управление компании «Финам» подготовило исследование потенциальной динамики акций First Solar – одной из крупнейших компаний США, специализирующихся в области солнечной энергетики. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций First Solar составляет $43 при текущей цене – в районе... читать дальше
.24 мая 2017 года 14:32
"После вчерашнего подъема курса доллара сегодня на европейской сессии курсы основных валют вновь относительно стабильны, - констатируют эксперты Forexite. - Курс евро/доллар находится в пределах 1.1168-1.1195. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1.2954-1.2997. Курс доллар/иена находится между... читать дальше
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