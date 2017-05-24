Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая негативно влияет на восприятие инвестиционным сообществом развивающихся рынков в целом - ВТБ 24

Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая с Аа3 до А1 подтверждает опасения инвесторов по поводу роста закредитованности экономических субъектов, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. На фоне постепенного замедления темпов экономического роста растущая долговая нагрузка поднимает вполне закономерный вопрос о кредитоспособности.

"Собственно, Moody’s первым выразил свои растущие опасения в форме понижения суверенного кредитного рейтинга второй экономики мира, указывает эксперт. - Эффект от данного решения на рынки, как мы полагаем, будет ограниченным. Тем не менее, повышенное внимания инвестиционного сообщества на выходящей по Китаю статистике в ближайшее время будет обеспечено. Акцентировать внимание на проблематике и рисках для глобальной экономики со стороны долгового пузыря КНР агентству удалось. Следует понимать, что обсуждение Китая с точки зрения рисков его финансовой системы потенциально негативно влияет на восприятие инвестиционным сообществом развивающихся рынков в целом. Однако, на наш взгляд, собственно китайская история в настоящий момент не способна спровоцировать перераспределение потоков капитала. Гораздо большее воздействие оказывают действия мировых центробанков. В этом плане публикуемые сегодня протоколы заседания ФРС 3 мая представляются более значимыми для динамики рынков и решений глобальных фондов, нежели действия Moody’s".

Из российских новостей, помимо дальнейшего развития проблем АФК Система, С. Клещев отмечает рассмотрение правительством возможности адресной приватизации контрольного пакета ОЗК. Отход от принципа конкурентности при продаже госимущества (в конце 2016 г адресно был продан и контрольный пакет Башнефти) не улучшает восприятие России в глазах иностранных инвесторов, не способствует улучшению инвестиционного климата. Направление РусГидро 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды - новость, способная улучшить настроение инвесторов в электроэнергетические имена. Это первая из госкомпаний энергетического сектора, последовавшая рекомендациям Минфина.